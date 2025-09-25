Κέρδη €3 εκατ. για Πετρολίνα και προμέρισμα 1 σεντ ανά μετοχή

Κέρδη €3 εκατ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2025 ανακοίνωσε η εταιρεία Πετρολίνα έναντι ζημιών €707 χιλ. το εξάμηνο του 2025, ενώ το ΔΣπου συνήλθε σήμερα αποφάσισε την καταβολή προμερίσματος 1 σεντ ανά μετοχή.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε άλλες εταιρίες πετρελαιοειδών ανήλθε σε €266,5 εκατ. έναντι €270,5 εκατ. πέρσι.

Οι πωλήσεις μέσω πρατηρίων ανέρχονται σε €250,7 εκατ. ενώ οι πωλήσεις σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών σε €15,7 εκατ.

Το μικτό κέρδος έφθασε τα €28,6 εκατ. σε σχέση με €26,8 εκατ. πέρσι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Petrolina αποφάσισε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 την καταβολή προμερίσματος για το 2025 ύψους 2,94% ή €0,01 ανά μετοχή. Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας στις 8 Οκτωβρίου 2025 (ημερομηνία καταγραφής).

Απόφαση για προμέρισμα

Το προμέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) στις 8 Οκτωβρίου 2025 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή προμερίσματος από τις 7 Οκτωβρίου 2025 (ex-dividend date). Το προμέρισμα προς 2,94% ή €0,01 ανά μετοχή θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 4 Νοεμβρίου 2025.