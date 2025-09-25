Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Κέρδη €3 εκατ. για Πετρολίνα και προμέρισμα 1 σεντ ανά μετοχή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε άλλες εταιρίες πετρελαιοειδών ανήλθε σε €266,5 εκατ. έναντι €270,5 εκατ. πέρσι

Κέρδη €3 εκατ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2025 ανακοίνωσε η εταιρεία Πετρολίνα έναντι ζημιών €707 χιλ. το εξάμηνο του 2025, ενώ το ΔΣπου συνήλθε σήμερα αποφάσισε την καταβολή προμερίσματος 1 σεντ ανά μετοχή.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε άλλες εταιρίες πετρελαιοειδών ανήλθε σε €266,5 εκατ. έναντι €270,5 εκατ. πέρσι.

Οι πωλήσεις μέσω πρατηρίων ανέρχονται σε €250,7 εκατ. ενώ οι πωλήσεις σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών σε €15,7 εκατ.

Το μικτό κέρδος έφθασε τα €28,6 εκατ. σε σχέση με €26,8 εκατ. πέρσι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Petrolina αποφάσισε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 την καταβολή προμερίσματος για το 2025 ύψους 2,94% ή €0,01 ανά μετοχή. Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας στις 8 Οκτωβρίου 2025 (ημερομηνία καταγραφής).

Απόφαση για προμέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε σήμερα  και αποφάσισε την καταβολή προμερίσματος για το 2025 προς 2,94% (1,0 σεντ ανά μετοχή).

Το προμέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) στις 8 Οκτωβρίου 2025 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή προμερίσματος από τις 7 Οκτωβρίου 2025 (ex-dividend date). Το προμέρισμα προς 2,94% ή €0,01 ανά μετοχή θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 4 Νοεμβρίου 2025.

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣPetrolinaΧΑΚΧρηματιστήριοΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα