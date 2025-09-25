Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ για θέματα εργασίας

Τα ζητήματα που αφορούν την εργασία και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας το πρώτο εξάμηνο του 2026 συζήτησαν σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας ο Υπουργός, Γιάννης Παναγιώτου και η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρμοδιότητα τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Προετοιμασία Ροξάνα Μινζάτου.

Σε δηλώσεις στο Υπουργείο Εργασίας μετά την συνάντηση, ο κ. Παναγιώτου την χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητική» και είπε ότι συνομίλησαν για το σχεδιασμό για το μέλλον της εργασίας, για τις ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και για τη δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ.

«Έχουμε συζητήσει για τα επόμενα βήματα», είπε ο Υπουργός Εργασίας και εξέφρασε σιγουριά ότι στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας «θα επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, οι οποίοι θα είναι αμοιβαία επωφελείς για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες».

Επιπλέον, πρόσθεσε, συζητήθηκαν οι προοπτικές της δίκαιης κινητικότητας των εργαζομένων, σημειώνοντας ότι η σχετική πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί επί Κυπριακής Προεδρίας, θα είναι καταλυτική για καλύτερη προστασία των εργαζομένων που διακινούνται στην Ένωση.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στην προετοιμασία σημαντικών θεμάτων για την Κυπριακή Προεδρία, τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Συζήτησαν είπε για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης των διακινούμενων εργαζομένων στην Ευρώπη, ο οποίος αποτελεί σημαντικό νομοθετικό φάκελο – όπως σημείωσε - που η Κυπριακή Προεδρία έχει τη δυνατότητα να κλείσει με επιτυχία, «ο περίφημος κανονισμός 883». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί.

Συζητήθηκε, συνέχισε, το θέμα του οδικού χάρτη για ποιοτικές θέσεις εργασίας, που θα ανακοινωθεί τις 25 Νοεμβρίου και οι συζητήσεις θα γίνουν κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Το θέμα αυτό, εξήγησε, αγγίζει ζητήματα όπως οι συνθήκες εργασίας, η υγεία και ασφάλεια και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει, συνέχισε, να αντιμετωπίσουν και το κοινωνικό ντάμπινγκ σε τομείς όπως οι κατασκευές, γεωργίας και μεταφορές όπου πρέπει να δουν αλλαγές στα συμβόλαια. Θα εξετάσουν επίσης τις ικανότητες και τα προσόντα, την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού μέσω ποιοτικών θέσεων εργασίας και πως θα συνδέσουν την ανταγωνιστικότητα με τις ποιοτικές θέσεις. «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να βάλουμε στην καρδιά των προσπαθειών μας για τον ανταγωνισμό τις ποιοτικές θέσεις εργασίας», σημείωσε.

Η κ. Μινζάτου είπε ότι συζήτησαν και για τον προϋπολογισμό γιατί «στο τέλος αυτό που μετράει είναι τα λεφτά» σημειώνοντας ότι η συζήτηση έχει αρχίσει στην παρούσα Προεδρία αλλά οι αριθμοί θα κλειδώσουν στην Κυπριακή Προεδρία. Η ίδία πρόσθεσε ότι πρέπει να προστατέψουμε τις επενδύσεις στις κοινωνικές πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, την φτώχεια, την παιδική φτώχεια να διαβεβαιώσουμε ότι οι ενεργές πολιτικές της εργασιακής αγοράς θα μπορούν να στηρίξουν την εκπαίδευσης και τις δεξιότητες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνέχισε, προτείνει ελάχιστο ποσοστό κοινωνικών δαπανών 14% στα εθνικά σχέδια, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Θέλω να προστατέψω αυτό τον αριθμό ή να τον αυξήσω φυσικά αν είναι δυνατόν στις διαπραγματεύσεις», είπε. Φυσικά, πρόσθεσε η Επίτροπος θα εργαστούμε για την εκπαίδευσης και μετεκπαίδευση εργαζομένων μέσω διάφορων σχεδίων που προτείνουμε, περιλαμβανομένου και από νέα ταμεία όπως το ταμείο ανταγωνιστικότητας.

«Βασίζομαι στην Κυπριακή Προεδρία και είμαι σίγουρη ότι το κοινό μα έργο θα είναι παραγωγικό και προσβλέπω στη συνεργασία μας», σημείωσε η κ. Μινζάτου.

Εξάλλου, σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για την συνάντηση αναφέρεται ότι ο κ. Παναγιώτου «υπογράμμισε τη σημασία της επερχόμενης πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση Οδικού Χάρτη για Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας (Quality Jobs Roadmap), τονίζοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, τη δίκαιη μετάβαση στις μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας και την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων».

Ο κ. Παναγιώτου, προστίθεται, «επεσήμανε, παράλληλα, ότι ο προσανατολισμός και οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια πιο κοινωνική Ευρώπη ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Κυβέρνησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζητήθηκαν, επίσης, νομοθετικοί φάκελοι και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα απασχολήσουν την Κύπρο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την ετοιμότητά τους για στενή συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας.

