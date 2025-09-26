K. Kythreotis : Κέρδη €1,4 εκατ. το εξάμηνο 2025, αύξηση 28%

Αύξηση των κερδών της για το εξάμηνο του 2025 ανακοίνωσε η K. Kythreotis Holdings .

Το κέρδος περιόδου είναι αυξημένο κατά €300.027 ή 28% από €1.072.181 σε €1.372.207.

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, αυξήθηκαν κατά €1.219.456 ή 10,8% από €11.318.302 σε €12.537.758 λόγω κυρίως της αύξησης στον τομέα ετοίμου σκυροδέματος.

Το μικτό κέρδος του Συγκροτήματος παρουσιάζει αύξηση κατά €397.082 ή 21,8% από €1.821.010 σε €2.218.092, και αύξηση ως ποσοστό στον κύκλο εργασιών από 16,1% σε 17,7% κυρίως λόγω οικονομιών κλίμακας.

Τα έξοδα πωλήσεων και προώθησης μειώθηκαν κατά €19.054 ή 31.9% από €59.735 σε €40.681 λόγω μειωμένων προνοιών για επισφαλείς χρεώστες κατά την τρέχουσα περίοδο.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά €49.234 ή 8.1% από €610.896 σε €660.130 λόγω κυρίως μη επαναλαμβανόμενου εξόδου και αύξησης στο μισθολόγιο.

Μέρισμα

Σημειώνεται ότι στις 26 Ιουνίου 2025, η Γενική Συνέλευση των Μελών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα, αποφάσισε να εγκρίνει την καταβολή μερίσματος ύψους €0,022 ανά μετοχή με σχετικό ψήφισμα.

Εξέταση υπόθεσης ΕΠΑ

Η εταιρεία αναφέρει ότι η δεύτερη υπό εξέταση από την ΕΠΑ υπόθεση είναι σε προκαταρτικά στάδια και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να προβλέψει το αποτέλεσμα της και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Στόχοι προοπτικές

Όσον αφορά τους στόχους και προοπτικές, αναφέρεται ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας καθώς και η κρίση στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει δυσμενώς την οικονομία ανά το παγκόσμιο.

Ωστόσο η εταιρεία έχει περιορισμένη άμεση έκθεση στις επηρεαζόμενες χώρες και ως εκ τούτου δεν υπήρξαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις από τα αναφερόμενα γεγονότα στις δραστηριότητες της.

Πάραυτα, το Συγκρότημα αναμένεται να συνεχίσει να παρουσιάζει θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η διοίκηση διαβεβαιώνει για τη συνεχιζόμενη προσπάθειά της για βιώσιμη μελλοντική πορεία. Παρά τις προκλήσεις, τονίζεται, το Συγκρότημα εξακολουθεί να διατηρεί την ανταγωνιστική του θέση στην αγορά και να αναπτύσσεται με σύνεση.

Η Διοίκηση εκτιμά τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη των πελατών και των μετόχων, και στοχεύει στη συνέχιση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξίας.