Στα €321 εκατ. τα έσοδα από στοίχημα το πρώτο τρίμηνο 2025

Τη σταθερά ανοδική πορεία και τη δυναμική του τομέα του στοιχήματος αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο του 2025, που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) ανήλθαν σε €320.893.499. Το ποσό αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (€321.490.614), ενώ παρουσιάζει σημαντική αύξηση 20% σε σχέση με το 2023 (€267.620.865).

Αναλυτικότερα, από τα μεικτά έσοδα του Α’ τριμήνου του 2025, τα €87.774.582 προήλθαν από τους αποδέκτες Κλάσης Α και τα €233.118.917 από τους αποδέκτες Κλάσης Β. Τα μεικτά έσοδα αποδεκτών Κλάσης Α’ σημείωσαν αύξηση ύψους 4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024 και 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Αντίστοιχα, τα μεικτά έσοδα αποδεκτών της Κλάσης Β, κατά την πρώτη τριμηνία του 2025, κατέγραψαν οριακή μείωση κατά 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη τριμηνία του 2024, αλλά ενισχύθηκαν κατά 22% σε σχέση με το 2023.

Τα κέρδη των παικτών Κλάσης Α και Β, για την ίδια περίοδο, ανήλθαν στα €279.402.900, υποχωρώντας κατά 2% σε σχέση με το 2024, ενώ παρουσιάζουν αύξηση 19% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, ύψους €208.554.067, αφορούσε παίκτες Κλάσης Β.

Οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α και Β για την τριμηνία ανήλθαν συνολικά στα €41.490.598, καταγράφοντας αύξηση 15% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2024 (€36.139.301). Συγκεκριμένα, οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α έφτασαν τα €16.925.749 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11% και Κλάσης Β τα €24.564.850 σημειώνοντας αύξηση 17%.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των υποστατικών Κλάσης Α, αυτός μειώθηκε 4% κατά την υπό αναφορά περίοδο, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, με 453 υποστατικά να λειτουργούν παγκύπρια. Από αυτά, 162 βρίσκονται στη Λευκωσία, 127 στη Λεμεσό, 85 στη Λάρνακα, 51 στην Πάφο και 34 στην Αμμόχωστο. Οι εργαζόμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά ανήλθαν στους 1.393, σημειώνοντας μικρή μείωση 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών μειώθηκαν κατά 38% συγκριτικά με την πρώτη τριμηνία του 2024.

Η προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης στοιχηματικής δραστηριότητας συνεχίζεται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων αφού κατά το Α’ τρίμηνο του 2025 προστέθηκαν 322 παράνομες ιστοσελίδες στη λίστα φραγής, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό που τέθηκε στη λίστα φραγής σε 21.311 ιστοσελίδες.