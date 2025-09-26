Στο 35% το ποσοστό υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών

Στο 35% ανέρχεται το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών μέχρι το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το γενικό λογιστήριο.

Την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών μέχρι το τέλος Αυγούστου, ανερχόταν στο 32%.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Η υλοποίηση μέχρι το τέλος Αυγούστου ανήλθε στα €215,1 εκατ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €52,9 εκατ., στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €30,1 εκατ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών γραφείων ύψους €27,1 εκατ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων, ύψους €19,5 εκατ., στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €18,3 εκατ. και στις δαπάνες για αγορά γης και κτηρίων, ύψους €15,6 εκατ.

Συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες

Η υλοποίηση μέχρι τέλος Αυγούστου ανήλθε στα €120,2 εκ. και οφείλεται κυρίως σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ύψους €37,7 εκατ., στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €14,5 εκατ., στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες, ύψους €9,7 εκατ. και σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €7,7 εκατ.

Χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις

Η υλοποίηση μέχρι το τέλος Αυγούστου ανήλθε στα €155,1 εκατ. και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €91,7 εκατ., στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €42,4 εκατ., στη χορηγία στο Ινστιτούτο Κύπρου, ύψους €5,8 εκατ, και στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €5,2 εκατ.

Κοινωνικές παροχές

Η υλοποίηση μέχρι το τέλος Αυγούστου ανήλθε στα €37,6 εκατ. και οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών, ύψους €13,1 εκατ., στις χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, ύψους €9,9 εκατ., σε πολιτιστικές παροχές, ύψους €6,9 εκατ, στη χορηγία μαθητικής πρόνοιας, ύψους €2,8 εκατ., και σε παροχές στέγασης, ύψους €2,1 εκατ.

Δαπάνες, έσοδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος ετοιμάζεται σε ταμειακή βάση, παρουσιάζει για το έτος 2025 αύξηση στα έσοδα κατά 4% (2025: €11,75 δισ., 2024: €11,28 δισ.) και μείωση στις δαπάνες της τάξεως του 5% (2025: €12,95 δισ., 2024: €13,60 δισ.).

Η προϋπολογιζόμενη αύξηση στα έσοδα οφείλεται κυρίως σε άνοδο των άμεσων και έμμεσων φόρων κατά €0,27 δισ. και €0,17 δισ. αντίστοιχα, ενώ η προϋπολογιζόμενη μείωση στις δαπάνες οφείλεται κυρίως σε μειωμένες αποπληρωμές δανείων κατά €0,77 δισ., σε συνδυασμό με αυξημένες δαπάνες για κοινωνικές παροχές κατά €0,13 δισ.

Στο τέλος Αυγούστου 2025 τα έσοδα ανήλθαν σε €6,34 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε 54% του κρατικού προϋπολογισμού (2024: €6,97 δισ., 62%) και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €5,99 δισ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 46% (2024: €7,08 δισ., 52%).

Η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τα έσοδα παρουσιάζει μείωση από την αντίστοιχη περσινή περίοδο (2025: 54%, 2024: 62%), κυρίως λόγω μείωσης στις Αναλήψεις Δανείων κατά €1,05 δισ., η οποία αντισταθμίζεται με αύξηση στους Άμεσους και Έμμεσους Φόρους κατά €0,18 δισ.. και €0,11 δισ. αντίστοιχα, ενώ η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες είναι επίσης μειωμένη (2025: 46%, 2024: 52%), κυρίως λόγω μείωσης στις Αποπληρωμές Δανείων και Τόκων κατά €1,34 δισ.

Οι Έμμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,11 δισ. (4%) σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από Φ.Π.Α. κατά €0,06 δισ. (2025: €2,06 δισ., 2024: €2,00 δισ.), των εσόδων από Φόρους Κατανάλωσης κατά €0,03 δισ. (2025: €0,35 δισ., 2024: €0,32 δισ.) και των Εσόδων από Άλλους Έμμεσους Φόρους κατά €0,02 δισ. (2025: €0,36 δισ., 2024: €0,34 δισ.).

Οι Άμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,18 δισ. (7%) σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων κατά €0,14 δισ. (2025: €2,43 δισ., 2024: €2,29 δισ.), ενώ μέχρι το τέλος Αυγούστου 2025 οι αναλήψεις δανείων ανήλθαν στα €0,04 δισ. (2024: €1,10 δισ.).

Η υλοποίηση για μισθοδοσία, συντάξεις, φιλοδωρήματα στο τέλος Αυγούστου παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 6% (€0,12 δισ.) από €2,04 δισ. το 2024 σε €2,16 δισ. το 2025.

Οι αποπληρωμές δανείων και τόκων μέχρι το τέλος Αυγούστου ανήλθαν στα €0,57 δισ. (2024: €1,91 δισ.), εκ των οποίων τα €0,44 δισ. (2024: €0,52 δισ.) αφορούν τους τόκους δανεισμού και τις επιβαρύνσεις, τα €0,06 δισ. (2024: €0,33 δισ.) την αποπληρωμή δανείων εσωτερικού και τα €0,06 δισ. (2024: €1,05 δισ..) την αποπληρωμή δανείων εξωτερικού.