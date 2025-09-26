Την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού συζήτησαν Αννίτα - Μινζάτου

Την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την προτεινόμενη τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συζήτησαν η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, και η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για Κοινωνικά Θέματα και Δεξιότητες, Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την Παρασκευή στη Βουλή, στη Λευκωσία.

Η Πρόεδρος της Βουλής καλωσόρισε την κ. Μινζάτου στο γραφείο της και σημείωσε ότι η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέχει «ένα πολύ ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο, το οποίο είναι πραγματικά σημαντικό, ειδικά με όλες τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε». Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσει μια γόνιμη συζήτηση.

Από την πλευρά της, η Ροξάνα Μινζάτου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό της «θα ολοκληρωθούν με επιτυχία ή τουλάχιστον θα προωθηθούν» από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωσε ότι είχε πολύ ενδιαφέρουσες και καίριες συζητήσεις με τον Υπουργό Εργασίας, προσθέτοντας ότι το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει ένα σημαντικό θέμα για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και ότι η Κύπρος έχει πολλούς μετακινούμενους εργαζόμενους. Επεσήμανε περαιτέρω ότι ο Κανονισμός 883 για τον συντονισμό των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης είναι «μια πολύ παλιά νομοθεσία».

Η κ. Μινζάτου ανέφερε επίσης ότι οι εργαζόμενοι περιλαμβάνουν υπηκόους τρίτων χωρών, άτομα που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Μπορεί να προσλαμβάνονται, να αποσπώνται στα κράτη μέλη, αλλά μερικές φορές δεν έχουν τις συμβάσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τους μισθούς στο σωστό επίπεδο», πρόσθεσε. «Υπάρχουν καταστάσεις όπου υπάρχει μια εντύπωση νομιμότητας» και «τα κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ και η εργατική νομοθεσία δεν τηρούνται για τις υπερωρίες», επεσήμανε, εξηγώντας ότι τέτοιες καταστάσεις θα αντιμετωπιστούν μέσω της προτεινόμενης νομικής τροποποίησης.

