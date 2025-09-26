Ο ΠΑΣΥΞΕ επαναβεβαιώνει δέσμευση για πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης

Ο ΠΑΣΥΞΕ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την ενσωμάτωση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στον τουριστικό τομέα, σημειώνοντας ότι η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, η επένδυση σε πράσινες τεχνολογίες και η προώθηση μορφών τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον και ενισχύουν την τοπική κοινωνία, αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής μας.

"Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος που θα παραμένει ανταγωνιστικό διεθνώς, ενώ ταυτόχρονα θα υπηρετεί τις αρχές της αειφορίας και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας", αναφέρει ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο εορτασμός φέτος επικεντρώνεται στη θεματική «Tourism and Sustainable Transformation», αναδεικνύοντας τον μετασχηματιστικό ρόλο του τουρισμού ως δύναμη θετικής αλλαγής και προόδου, όχι μόνο για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της, αναφέρει ο ΠΑΣΥΞΕ.

Για τις προκλήσεις του κυπριακού τουρισμού ο ΠΑΣΥΞΕ αναφέρει ότι καθιστούν αναγκαία την άμεση προσαρμογή και την εφαρμογή πρακτικών που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα, ενισχύουν την αποδοτική χρήση των πόρων και χαράσσουν μια πορεία ανάπτυξης που να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της αειφορίας.

"Είναι ευθύνη μας να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, επενδύοντας σε νέες μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες", καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Θάνος Μιχαηλίδης αναφέρει ότι οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι επιτυχίες του σήμερα θα μετατραπούν σε σταθερά θεμέλια για το αύριο, ώστε οι επόμενες γενιές να απολαμβάνουν έναν τουρισμό βιώσιμο, καινοτόμο και ανθεκτικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ