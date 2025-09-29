Έφθασαν το €1,9 δισ. τα έσοδα από τον τουρισμό- Ρεκόρ με άνοδο 17%

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ ανήλθαν τα έσοδα από τον τουρισμό τους πρώτους επτά μήνες του 2025, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία την Δευτέρα.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1,89 δισ. σε σύγκριση με €1,61 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 17,4%.

Όσον αφορά τον Ιούλιο, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε €513,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€474,0 εκατ.).

Μικρή αύξηση στη κατά κεφαλή δαπάνη

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούλιο 2025 ανέρχεται σε €870,78 σε σύγκριση με €859,95 τον Ιούλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 1,3%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 32,2% του συνόλου των τουριστών τον Ιούλιο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €100,29 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 13,0% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €151,10. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,4%), ξόδεψαν €90,23 ημερησίως.