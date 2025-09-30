Μείωση 0,9% στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Όσον αφορά τις μεταβολές, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (8,6%) και της μεταποίησης (1,1%), ενώ μείωση παρατηρείται στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-8,2%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-5,2%).

Μείωση 0,9% κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον Αύγουστο 2025, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, ο δείκτης έφτασε στις 122,8 μονάδες (βάση 2021=100).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και στις εκτυπώσεις (4,4%), στην κατασκευή επίπλων, σε άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,3%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (2,9%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,6%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,2%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός. Συγκεκριμένα, ο δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή στον τομέα της μεταποίησης, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,8% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,1%. Μείωση σημειώθηκε στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (-0,2%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ

