Κουμής: Η Κύπρος 2η πανευρωπαϊκά στη βελτίωση αεροπορικής σύνδεσης

Η έκθεση του Aviation Council International, του Ιουνίου του 2025, κατατάσσει την Κύπρο στην 2η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε σχέση με τη βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης, συγκρίνοντας τα έτη 2025 και 2019, επεσήμανε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής σε χαιρετισμό του χθες βράδυ σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού, στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Λάρνακας.

Ο κ. Κουμής ανέφερε, εξάλλου, ότι «και φέτος ο χρόνος αναμένεται να κλείσει όπως και τα προηγούμενα έτη με θετική αποτίμηση, στις αφίξεις και στα έσοδα, αλλά κυρίως ένα ακόμη έτος, που θα αφήσει κλείνοντας, θετικό αποτύπωμα στις επιχειρήσεις του κλάδου, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη».

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε ακόμα στα «ελπιδοφόρα» όπως τα χαρακτήρισε «μηνύματα που προκύπτουν από τις ειδικές μορφές τουρισμού, αλλά και στο γεγονός ότι οι μήνες εκτός αιχμής δείχνουν σημάδια σημαντικής βελτίωσης σε αφίξεις και έσοδα, στοιχείο ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στην προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, που αποτελεί την δίοδο για την επικράτηση του ολόχρονου τουρισμού».

Κάνοντας αναφορά στη φετινή θεματική με τίτλο, "Tourism and Sustainable Transformation”, την οποία επέλεξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού για να γιορτάσει την συγκεκριμένη Ημέρα, ο Υφυπουργός είπε πως «αποτελεί άλλη μία προσπάθεια από μέρους του Οργανισμού να διαπεράσει το μήνυμα ότι, τουρισμός και καλή φιλοξενία, δεν μπορούν να συνυπάρξουν, εάν δεν διασφαλιστεί η καθολική μετάβαση στην επόμενη μέρα, με βάση τις αρχές της αειφορίας, σε κάθε χώρα και σε κάθε προορισμό ξεχωριστά».

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι, συνέχισε «ότι οι παρενέργειες της κλιματικής αλλαγής είναι εντονότερες στην περιοχή της Μεσογείου, και σύμφωνα με τους επιστήμονες, η θερμοκρασία στην περιοχή της Μεσογείου αυξάνεται κατά 20% ταχύτερα από τις άλλες περιοχές του πλανήτη».

Αυτό καταδεικνύει, ανέφερε ο Υφυπουργός ότι «τα κράτη της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και της Κύπρου, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα δυσκολότερο μονοπάτι σε σύγκριση με άλλες χώρες, σε σύγκριση με άλλες περιοχές του πλανήτη, εάν λάβουμε υπόψιν την αρνητική επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον τομέα του τουρισμού. Αυτό καθιστά και την δική μας ευθύνη μεγαλύτερη, αλλά και την ανάγκη να ενώσουμε ξανά δυνάμεις, δημόσιος, ημιδημόσιος και ιδιωτικός τομέας, εντονότερη».

Όπως εξήγησε «είναι πλέον αντιληπτό και κοινώς παραδεκτό, ότι εφόσον θέλουμε ολόχρονο τουρισμό, θα πρέπει οι τουριστικοί προορισμοί να εμπλουτιστούν και με νέα επιπρόσθετα στοιχεία, πέραν του αυστηρού πλαισίου των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, αλλά κυρίως θα πρέπει αυτό το όραμα, να αποτελέσει το όραμα όλων όσων εμπίπτουν, είτε άμεσα, είτε έμμεσα στο τουριστικό οικοσύστημα. Μέσα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, οι θετικές επιδόσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες για τα επόμενα χρόνια» είπε.

Για να μπορέσει, συνέχισε «να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση του ο κλάδος, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας, επένδυση στην γνώση και σίγουρα θεσμικές παρεμβάσεις εκεί και όπου απαιτούνται, επειδή μόνο έτσι θα είναι δυνατή η μετάβαση του τουρισμού σ’ ένα βιώσιμο και ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης».

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στις «ξεκάθαρες προτεραιότητες που έχει θέσει το Υφυπουργείο Τουρισμού που είναι η βελτίωση και ενίσχυση των επιμέρους προορισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών, η ενίσχυση των υποδομών φιλοξενίας στην ορεινή Κύπρο και στις περιοχές της υπαίθρου, η επένδυση στην γνώση με ανανεωμένα προγράμματα σεμιναρίων, που διεξάγονται σε όλες τις περιοχές της Κύπρου και η περαιτέρω επένδυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Ακόμα στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου περιλαμβάνεται και «η επένδυση στη βιωσιμότητα και στις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς το AΙ αναμφίβολα επηρεάζει και θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο την επόμενη μέρα του τουρισμού. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε ήδη αποφασίσει τη συνδιοργάνωση σεμιναρίου με το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκριση της βιομηχανίας», είπε.

Με γνώμονα το επιτυχημένο παρελθόν του τουρισμού της χώρας μας συνέχισε ο κ. Κουμής «θεωρήσαμε ορθό να προχωρήσουμε σε μία σημαντική, για τους λάτρεις της ιστορίας, αλλά κυρίως ξεχωριστή σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι το παρελθόν λειτουργεί διδακτικά για το μέλλον, συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ για την καταγραφή της ιστορίας του τουρισμού της χώρας μας. Δράση η οποία μόλις έχει ξεκινήσει, και η οποία επενδύει σε μία επιτυχημένη σύμπλευση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, όπου μέσα από ακαδημαϊκή έρευνα, συνεντεύξεις και αναζήτηση ιστορικών στοιχείων, ευελπιστούμε ότι το παρελθόν θα αποτελέσει οδοδείκτη για το μέλλον του κυπριακού τουρισμού» σημείωσε.

Αφού ανέφερε πως «ο τουρισμός ανέκαθεν αποτελούσε μία εξόχως ανταγωνιστική βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο» σημείωσε πως «η θεσμική μας αποστολή ως Υφυπουργείο Τουρισμού, είναι να οδηγήσουμε τον τουρισμό της χώρας μας με επιτυχία στην επόμενη μέρα».

Ταυτόχρονα εξέφρασε την εκτίμηση πως «παρά τις πολλές αντιξοότητες της τελευταίας τριετίας, τόσο ο στόχος της επιστροφής στις υψηλές επιδόσεις, όσο και ο στόχος της σταθεροποίησης σ’ αυτές έχει επιτευχθεί. Πλέον η μεγαλύτερη μας ευθύνη είναι η μετάβαση στην επόμενη μέρα του τουρισμού, όπως άλλωστε προστάζει και το εφετινό συνοδευτικό σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού».

Η μετάβαση στην επόμενη μέρα στη βάση των αρχών της αειφορίας, συνέχισε «αποτελεί μονόδρομο, με έμφαση και σεβασμό στην ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, με επένδυση στην γνώση και με παράλληλη επένδυση φυσικά στην υπεύθυνη οικονομική αποτελεσματικότητα».

Όπως εξήγησε ο κ. Κουμής «η αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και όλων όσων απαρτίζουν το τουριστικό οικοσύστημα της χώρας μας, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη μετάβαση στην επόμενη μέρα. Ενώνουμε δυνάμεις για την επόμενη μέρα του τουρισμού της χώρας μας, επαναπροσδιορίζοντας στόχους και όραμα, επειδή ο τομέας του τουρισμού στην Κύπρο, με την κοινώς παραδεκτή υψηλή συνεισφορά στην οικονομία, ανέκαθεν αποτελούσε υπόθεση συλλογικής ευθύνης» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ