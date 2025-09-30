Σημαντική η σημερινή μέρα για αγορά ηλεκτρισμού λόγω της υποβολής προσφορών λέει ο ΔΣΜΚ

Σημαντική, χαρακτήρισε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), τη σημερινή μέρα για την αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο, αφού σήμερα, όπως αναφέρει, «υποβάλλονται οι δηλώσεις και οι προσφορές» για την πρώτη Ημέρα Εμπορίας της αγοράς, που είναι αύριο 1η Οκτωβρίου του 2025.

Σε ανακοίνωση ο ΔΣΜΚ αναφέρει ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία οι ενέργειες της Προθεσμιακής Αγοράς και της Προημερήσιας Αγοράς και προσθέτει ότι η Περίοδος Εμπορίας στην ανταγωνιστική αγορά είναι 30 λεπτά.

Αναφέρει ότι κάθε μισή ώρα υποβάλλονται οι προσφορές και οι δηλώσεις και καθορίζονται τιμές για κάθε μια από τις τρεις επιμέρους Αγορές:

Την Προθεσμιακή Αγορά στην οποία οι συμμετέχοντες συνάπτουν διμερείς συμβάσεις σε τιμές και όρους που καθορίζουν οι ίδιοι.

Την Προημερήσια Αγορά, στη οποία οι προμηθευτές συμπληρώνουν την ενέργεια που έχουν αγοράσει προθεσμιακά για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των πελατών τους για την επόμενη μέρα. Σημειώνει ότι η ακριβότερη προσφορά πώλησης καθορίζει την τιμή στην οποία όλες οι προσφορές πληρώνονται (οριακή τιμή).

Και την Αγορά Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση και στην οποία, όπως αναφέρει ο ΔΣΜΚ, «αποδέχεται προσφορές από συμμετέχοντες για αύξηση ή μείωση της παραγωγής ή της κατανάλωσης ώστε να εξισορροπούνται συνεχώς και το ηλεκτρικό σύστημα να λειτουργεί με ασφάλεια».

Προσθέτει ότι μετά την ολοκλήρωση της Προημερήσιας Αγοράς, το απόγευμα κάθε μέρας, στη Διαδικασία Ολοκληρωμένου Προγραμματισμού γίνεται ο προγραμματισμός παραγωγής, ανάλογα με τις δηλώσεις που έχουν γίνει στην Προθεσμιακή και Προημερήσια Αγορά και τους τεχνικούς περιορισμούς του ηλεκτρικού συστήματος.

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ, στα πλαίσια της Αγοράς Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για την ενέργεια εξισορρόπησης.

Αναφέρει ότι την επόμενη εργάσιμη μέρα εκτελούνται οι χρηματικές συναλλαγές για την Προημερήσια Αγορά μέσω του ΧΑΚ που είναι ο Φορέας Εκκαθάρισης.

Στο τέλος κάθε μήνα, όπως προσθέτει ο ΔΣΜΚ, εκτελείται η μηνιαία εκκαθάριση και εκκαθαρίζονται οι αποκλίσεις στη βάση των μετρήσεων και των αγορών και πωλήσεων ενέργειας που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.