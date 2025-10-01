Απλούς και διαφανείς ψηφιακούς επενδυτικούς λογαριασμούς για τους πολίτες προωθεί η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν απλούς και διαφανείς ψηφιακούς λογαριασμούς επενδύσεων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αξιοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους με τρόπο που θα ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ. «Πρόκειται για μια πρόκληση για την ΕΕ, η οποία διαθέτει ρεκόρ αποταμιεύσεων, αλλά δεν καταφέρνει να τις αξιοποιήσει για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεών της, σε αντίθεση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της», ανέφερε η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Μαρία Λουίζ Αλμπουκέρκε την Τρίτη στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής όπως παρουσιάστηκε μετά το Κολλέγιο των Επιτρόπων, προτείνεται η εφαρμογή γενναίων φορολογικών κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων, αναβολών ή εξαιρέσεων ώστε να ενθαρρυνθούν οι πολίτες και να επενδύσουν σε ομόλογα, μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία που προσφέρει η εθνική νομοθεσία κάθε χώρας. «Θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες κίνητρα να αξιοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους», εξήγησε η Αλμπουκέρκε, προσθέτοντας ότι «με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούμε να κατευθύνουμε περισσότερους πόρους στις κεφαλαιαγορές, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας».

«Θέλουμε να αναπτύξουμε την ευρωπαϊκή οικονομία, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το κοινωνικό μας κράτος συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά – αλλά αυτό απαιτεί οικονομική ανάπτυξη», τόνισε η κ. Αλμπουκέρκε, προσθέτοντας ότι σε αυτή την κατεύθυνση, «οικονομική ανάπτυξη είναι και το να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση, οπουδήποτε στην Ευρώπη, έχει τις ίδιες ευκαιρίες», κάνοντας λόγο για «το ευρωπαϊκό όνειρο».

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει στα χέρια της άμεση εξουσία για να επιβάλει αυτές τις αλλαγές, καθώς η φορολογική πολιτική ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. «Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για να αξιολογήσουμε την πρόοδο», εξήγησε η Αλμπουκέρκε, προσθέτοντας ότι δεν είναι ένα έργο που μπορεί να επιβληθεί από πάνω προς τα κάτω, αλλά χρειάζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, για να καταστεί εφικτή και επιτυχημένη η εφαρμογή της πρότασης, η Κομισιόν προτείνει την βελτίωση της χρηματοοικονομικής παιδείας, καθώς μελέτες δείχνουν ότι η χαμηλή χρηματοοικονομική γνώση συσχετίζεται με την αποθήκευση χρημάτων σε καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου χάνουν αξία τους λόγω του πληθωρισμού.

Καθώς η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη σχετικά με τις επενδυτικές προτιμήσεις των κρατών - μελών, η Αλμπουκέρκε επισήμανε πως ο ρόλος της Επιτροπής θα πρέπει να είναι διευκολυντικός Η πρόταση της Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη δημιουργία μιας «Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», με στόχο την ενίσχυση των ρηχών και κατακερματισμένων κεφαλαιαγορών της ΕΕ και τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ. «Δεν θέλουμε να επανεφεύρουμε τον τροχό, αλλά να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου οι πολίτες θα νιώθουν ασφαλείς να επενδύουν», συμπλήρωσε η Επίτροπος.