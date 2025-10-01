Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εθνική Τράπεζα: Πώληση δυο χαρτοφυλακίων ΜΕΔ σε Bain και EOS Group

Οι συναλλαγές πραγματοποιoύνται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Πώληση δυο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων ανακοίνωσε την Τρίτη η Εθνική Τράπεζα.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bain Capital για την πώληση απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών, στεγαστικών δανείων, πιστώσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 0.1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο. Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 45% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το α’ τρίμηνο του 2026.

Mετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Bain Capital πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ το δικηγορικό γραφείο Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουρος νομικός σύμβουλος.

Συμφωνία με EOS Group

Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ» ή «Τράπεζα») ανακοίνωσε επίσης την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της EOS Group για την πώληση απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών, στεγαστικών δανείων, πιστώσεων προς μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ύψους 0.1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο. Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε πάνω από 25% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το α’ τρίμηνο του 2026. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης EOS Matrix Greece θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ το δικηγορικό γραφείο Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουρος νομικός σύμβουλος.

