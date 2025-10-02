ΥΠΟΙΚ: €50 εκατ. για κουρεμένους το 2026

Ποσό €50 εκατ. για τους κουρεμένους περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 που κατατίθεται σήμερα στη βουλή.

Σε επιστολή προς τα μέλη του, την οποία κοινοποίησε στα ΜΜΕ, ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), αναφέρεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών στο οποίο προβλέπεται το ποσό των €50 εκατ. ως χορηγία στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης για το 2026.

Στο μήνυμα που κοινοποίησε ο ΣΥΚΑΛΑ και το οποίο υπογράφει ο κ. Μάριος Χατζηδαμιανού εκ μέρους του υπουργείου οικονομικών αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2025, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2026 που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 κι αναμένεται να κατατεθεί αύριο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €50 εκ. ως χορηγία στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν επιθυμείτε».

Σύμφωνα με τον ΣΥΚΑΛΑ, το ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αυτονόητο και «συνάδει με τις συνεννοήσεις μας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.Ο αγώνας μας συνεχίζεται».

Αποζημιώσεις μετά από 12 και πλέον χρόνια

Σημειώνεται ότι το 2025 η κυβέρνηση κατέβαλε αποζημιώσεις στους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων μετά από 12 και πλέον έτη.

Στις 26 Ιουνίου, εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ο προϋπολογισμός του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για το έτος 2025, ο οποίος ανήλθε στα €100 εκατ.

Στις 4 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε η καταβολή αποζημιώσεων €44,36 εκατομμυρίων σε 4.524 κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων ενώ το Υπουργείο Οικονομικών, θα συνεχίσει να προβαίνει σε πληρωμές αναπλήρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την έγκαιρη και δίκαιη εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων φυσικών προσώπων. Οι καταβολές θα γίνουν σταδιακά, με κύματα, μετά την επαλήθευση των στοιχείων των δικαιούχων μέσω σχετικής πλατφόρμας.