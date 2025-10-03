Το Πεκίνο προχωρά στην ενίσχυση οικονομικής ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά

Η κινεζική κεντρική τράπεζα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC), ανακοίνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου ότι θα διοχετεύσει στις 9 Οκτωβρίου, 1,1 τρισεκατομμύριο γιουάν (περίπου 130 δισεκατομμύρια ευρώ) μέσω της διαδικασίας reverse repo ώστε να διατηρηθεί σε επαρκή επίπεδα η οικονομική ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.

Η διαδικασία ενίσχυσης της οικονομικής ρευστότητας θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατάθεσης προσφορών για το επιτόκιο, με τις κερδοφόρες προσφορές να προσδιορίζουν το επίπεδο των τιμών απόδοσης.

Η περίοδος ωρίμανσης θα είναι τρίμηνη ή 91 ημερών, σύμφωνα με την PBOC.

Πηγή: ΚΥΠΕ