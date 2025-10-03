Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Το Πεκίνο προχωρά στην ενίσχυση οικονομικής ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η διαδικασία ενίσχυσης της οικονομικής ρευστότητας θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατάθεσης προσφορών για το επιτόκιο, με τις κερδοφόρες προσφορές να προσδιορίζουν το επίπεδο των τιμών απόδοσης.

Η κινεζική κεντρική τράπεζα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC), ανακοίνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου ότι θα διοχετεύσει στις 9 Οκτωβρίου, 1,1 τρισεκατομμύριο γιουάν (περίπου 130 δισεκατομμύρια ευρώ) μέσω της διαδικασίας reverse repo ώστε να διατηρηθεί σε επαρκή επίπεδα η οικονομική ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.

Η διαδικασία ενίσχυσης της οικονομικής ρευστότητας θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατάθεσης προσφορών για το επιτόκιο, με τις κερδοφόρες προσφορές να προσδιορίζουν το επίπεδο των τιμών απόδοσης.

Η περίοδος ωρίμανσης θα είναι τρίμηνη ή 91 ημερών, σύμφωνα με την  PBOC.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΙΝΑκεντρικές τράπεζες

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα