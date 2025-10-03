XAK:  Διοργάνωση παρουσιάσεων για εργαλεία αξιολόγησης ESG- Συνεργασία με εταιρεία

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής διακυβέρνησης, εξετάζει τρόπους στήριξης των εισηγμένων εταιρειών του στην πορεία τους προς την ενσωμάτωση κριτηρίων Environmental, Social και Governance (ESG) στις δραστηριότητές τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχοντας δεχθεί πρόταση συνεργασίας από εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της αξιολόγησης και πιστοποίησης βιωσιμότητας, που αξιοποιεί διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής, ανάλυσης και ανταλλαγής δεδομένων ESG, το ΧΑΚ προγραμματίζει τη διοργάνωση σχετικών παρουσιάσεων προς τις εισηγμένες εταιρείες και τα μέλη του, με στόχο την ενημέρωση για τις διαθέσιμες πρακτικές και εργαλεία στον τομέα αυτό.

Με σκοπό τη διοργάνωση μιας όσο το δυνατόν πιο περιεκτικής και κατατοπιστικής σχετικής εκδήλωσης, το ΧΑΚ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προς άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αξιολόγησης ESG, για να συμμετάσχουν εάν επιθυμούν.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα δικά τους εργαλεία, μεθόδους και πλατφόρμες, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη ενημέρωση των συμμετεχόντων. Όσες εταιρείες επιθυμούν να λάβουν μέρος με σχετική παρουσίαση στην πιο πάνω εκδήλωση, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2025.