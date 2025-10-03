CDB Bank: Νέο μέλος του Business Integrity Forum

Το πρόγραμμα BIF (Business Integrity Forum) του CIF (Cyprus Integrity Forum) καλωσορίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την Τράπεζα CDB (Cyprus Development Bank) ως νέο μέλος του θεσμού.

Ο θεσμός αυτός έχει ως αποστολή την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της επιχειρηματικής ακεραιότητας στην Κύπρο, και μέσω της ένταξης της Τράπεζας CDB ενισχύει περαιτέρω τις αξίες του οργανισμού. Η CDB Bank αποτελεί την τρίτη τράπεζα που εντάσσεται στο δίκτυο μελών του BIF / CIF, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική του θεσμού και αναδεικνύει τη σημασία της συμμετοχής του τραπεζικού τομέα στη συλλογική προσπάθεια για περισσότερη διαφάνεια και ακεραιότητα.

Τη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, ο Πρόεδρος του CIF, κ. Μάριος Σκανδάλης, και ο Υπεύθυνος του προγράμματος BIF, κ. Ροβέρτος Γιουσελής, υπέγραψαν το σχετικό Πιστοποιητικό συμμετοχής και το παρέδωσαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας CDB, κ. Λουκά Μαράγκο. Με την πράξη αυτή επισφραγίζεται η επίσημη ένταξη της CDB στον οργανισμό και η δέσμευσή της να συμπορευθεί στον κοινό σκοπό της προάσπισης της ηθικής και της διαφάνειας στο Επιχειρείν.

Η ένταξη της Τράπεζας CDB στο δίκτυο του BIF / CIF αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την επίδραση και την εμβέλεια του οργανισμού, καθώς η συμμετοχή ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με σημαντικό ρόλο στην κυπριακή αγορά δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία στο όραμα και στις δράσεις του θεσμού.