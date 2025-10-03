CDB Bank: Νέο μέλος του Business Integrity Forum

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Δίνει διορία μέχρι την Κυριακή... αλλιώς έρχεται η κόλαση

Το πρόγραμμα BIF (Business Integrity Forum)  του CIF (Cyprus Integrity Forum) καλωσορίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την Τράπεζα CDB (Cyprus Development Bank) ως νέο μέλος του θεσμού.

Ο θεσμός αυτός έχει ως αποστολή την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της επιχειρηματικής ακεραιότητας στην Κύπρο, και μέσω της ένταξης της Τράπεζας CDB ενισχύει περαιτέρω τις αξίες του οργανισμού. Η CDB Bank αποτελεί την τρίτη τράπεζα που εντάσσεται στο δίκτυο μελών του BIF / CIF, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική του θεσμού και αναδεικνύει τη σημασία της συμμετοχής του τραπεζικού τομέα στη συλλογική προσπάθεια για περισσότερη διαφάνεια και ακεραιότητα.

Τη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, ο Πρόεδρος του CIF, κ. Μάριος Σκανδάλης, και ο Υπεύθυνος του προγράμματος BIF, κ. Ροβέρτος Γιουσελής, υπέγραψαν το σχετικό Πιστοποιητικό συμμετοχής και το παρέδωσαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας CDB, κ. Λουκά Μαράγκο. Με την πράξη αυτή επισφραγίζεται η επίσημη ένταξη της CDB στον οργανισμό και η δέσμευσή της να συμπορευθεί στον κοινό σκοπό της προάσπισης της ηθικής και της διαφάνειας στο Επιχειρείν.

Η ένταξη της Τράπεζας CDB στο δίκτυο του BIF / CIF αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την επίδραση και την εμβέλεια του οργανισμού, καθώς η συμμετοχή ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με σημαντικό ρόλο στην κυπριακή αγορά δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία στο όραμα και στις δράσεις του θεσμού.

