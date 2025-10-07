Σε ρόλο από μηχανής Θεού ο Κεραυνός στη μάχη της ΑΤΑ
Την επιστράτευση και του Μάκη Κεραυνού, για να λυθεί ο γόρδιος δεσμός της ΑΤΑ, αποφάσισε η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και να κατευνάσει αντιδράσεις που προκάλεσαν χειρισμοί του Γιάννη Παναγιώτου. Συναντήσεις των δύο υπουργών με εργοδότες και συντεχνίες τις επόμενες μέρες
