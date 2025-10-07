Οδηγοί προσοχή: Τροχαίο στο highway Λεμεσού/Λευκωσίας παρά την Παρεκκλησιά - Κυκλοφοριακό κομφούζιο

Σε ρόλο από μηχανής Θεού ο Κεραυνός στη μάχη της ΑΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Την επιστράτευση και του Μάκη Κεραυνού, για να λυθεί ο γόρδιος δεσμός της ΑΤΑ, αποφάσισε η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και να κατευνάσει αντιδράσεις που προκάλεσαν χειρισμοί του Γιάννη Παναγιώτου. Συναντήσεις των δύο υπουργών με εργοδότες και συντεχνίες τις επόμενες μέρες

Την επιστράτευση του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, για να λυθεί ο γόρδιος δεσμός της ΑΤΑ, προανήγγειλε η κυβέρνηση καθώς οι χειρισμοί του Γιάννη Παναγιώτου προκάλεσαν την οργίλη αντίδραση των κοινωνικών εταίρων που λίγο έλειψε να τινάξουν στον αέρα την όλη διαδικασία. Οι διαπραγματεύσεις των τελευταίων μηνών δεν επέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, με όλους τους κοινωνικούς εταί...

ΜισθοίΚΕΒΕΣΕΚΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΕΟΜάκης ΚεραυνόςΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑΤΑμάκης κεραυνόςΔΕΟΚΟΕΒΜΙΣΘΟΙ

