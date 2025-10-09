Δεν λείπουν τα μακαρόνια από το καλάθι των νοικοκυριών- Μικρή αύξηση πωλήσεων και κερδών Μιτσίδης

Μικρή αύξηση στις πωλήσεις και τα κέρδη της ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2025 η εταιρεία Μιτσίδης.

Το κέρδος μετά τη φορολογία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε €640 χιλ., σε σύγκριση με €544,9 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος ανήλθε σε €19,1 εκατ. συγκριτικά με €18,6 εκατ., κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,67%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 26,7% για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, συγκριτικά με 26,4% κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας για την περίοδο υπό εξέταση ανήλθαν σε €4 εκατ. (ποσοστό 21,08% επί των πωλήσεων), σε σχέση με €3,8 εκατ. (ποσοστό 20,38% επί των πωλήσεων) κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 μειώθηκαν σε €217,8 χιλ., σε σύγκριση με €405,6 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Προοπτικές

Αναφορικά με τις προοπτικές, αναφέρεται ότι το ΔΣ του συγκροτήματος θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του πολιτική με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει αύξηση των εξαγωγών καθώς και τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην αγορά. Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρεται επίσης στην συνεχή αβεβαιότητα στην αγορά, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του συγκροτήματος στο μέλλον.