Συνάντηση Κεραυνού με Stephanie Riso- Στο επίκεντρο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034 επικεντρώθηκε η συζήτηση του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, στο Υπουργείο Οικονομικών, με τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Stephanie Riso, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι το ΠΔΠ αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία. "Ο Υπουργός ενημέρωσε τη Γενική Διευθύντρια για τον σχεδιασμό και τις προθέσεις της Προεδρίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος θα αξιοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες συντονισμού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη προώθηση των σχετικών φακέλων.

"Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τη Γενική Διευθύντρια ότι η Κύπρος θα εργαστεί με υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας της, επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την πρόοδο των κρίσιμων δημοσιονομικών θεμάτων της Ένωσης", επισημαίνεται, τέλος, στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ