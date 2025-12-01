Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Συνάντηση Κεραυνού με Stephanie Riso- Στο επίκεντρο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026

Στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034 επικεντρώθηκε η συζήτηση του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, στο Υπουργείο Οικονομικών, με τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Stephanie Riso, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι το ΠΔΠ αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία. "Ο Υπουργός ενημέρωσε τη Γενική Διευθύντρια για τον σχεδιασμό και τις προθέσεις της Προεδρίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος θα αξιοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες συντονισμού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη προώθηση των σχετικών φακέλων.

"Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τη Γενική Διευθύντρια ότι η Κύπρος θα εργαστεί με υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας της, επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την πρόοδο των κρίσιμων δημοσιονομικών θεμάτων της Ένωσης", επισημαίνεται, τέλος, στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΕΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 2026ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα