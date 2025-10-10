Πολύ ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Κίνδυνος για τσουνάμι

Τι δηλώνει ο γενικός λογιστής Ανδρέας Αντωνιάδης για δημόσιες συμβάσεις, δαπάνες πυρκαγιών και πολλαπλές συντάξεις

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Στο νέο επεισόδιο «Ματιά στην Οικονομία» με τη Γεωργία Χαννή, καλεσμένος είναι ο Γενικός Λογιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης.

Μαζί αναλύουν τον ρόλο του Γενικού Λογιστηρίου, τις μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες συμβάσεις, τη νέα λογιστική βάση δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, αλλά και τις πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης στο Δημόσιο.

🔹 Πώς το κράτος ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα;
🔹 Τι αλλάζει με την ηλεκτρονική τιμολόγηση;
🔹 Ποια είναι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση;
🔹 Πώς επηρεάζει ο νέος νόμος για τις πολλαπλές συντάξεις τους αξιωματούχους;

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι δαπάνες του κράτους για στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές της ορεινής Λεμεσού θα ανέλθουν στα €90 εκατ. ενώ από το λογαριασμό που άνοιξε το γενικό λογιστήριο μαζεύτηκαν χορηγίες ύψους €1,5 εκατ. οι οποίες θα δοθούν ως πρόσθετη στήριξη. Μια εις βάθος συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις, τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης στην Κύπρο.

