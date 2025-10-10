Με μικρή πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή, εβδομαδιαία απώλειες

Με μικρή πτώση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 284,13 μονάδες με ζημιές 0,25%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,41 μονάδες, με πτώση επίσης 0,29%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 237.638 ευρώ.

Σε εβδομαδιαία βάση ο Γενικός Δείκτης μειώθηκε κατά 0,97%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 0,33%, ενώ χωρίς μεταβολή έκλεισαν τα Ξενοδοχεία. Πτώση 1,10% κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά και οι Επενδυτικές κατά 0,05%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 124.659 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,9 ευρώ - άνοδος 0,51%), η μετοχή της Δήμητρας Επενδύσεις με όγκο 59.674 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,67 ευρώ – χωρίς μεταβολή), η μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 15.909 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,70 ευρώ - πτώση 0,72%), η μετοχή της ΚΕΟ με όγκο 10.690,ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,70 ευρώ - πτώση 3,57%) και η μετοχή της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 9.012 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,28 ευρώ - πτώση 1,83%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 5 παρέμειναν χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 124.

Πηγή: ΚΥΠΕ