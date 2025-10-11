Αναθεωρημένο φορολογικό νομοσχέδιο για «Minds in Cyprus»

Αναθεωρημένο φορολογικό νομοσχέδιο στα πλαίσιο πρωτοβουλίας «Minds in Cyprus», κατέθεσε στη βουλή το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο νομοσχέδιο αφορούν:

(α) την περίληψη και των αυτοτελώς εργαζομένων πέραν των μισθωτών,

(β) την εισαγωγή εισοδηματικού κριτηρίου ύψους €30.000,

(γ) εισάγεται προϋπόθεση ώστε ο φορολογούμενος να ήταν στην Δημοκρατία σε οποιονδήποτε έτος που προηγείται της περιόδου των 7 ετών που ήταν εκτός της Δημοκρατίας (στόχευση σε Κύπριους πολίτες),

(δ) προστέθηκε επιλογή ώστε το πλαίσιο να εφαρμόζεται είτε σε άτομα που εργάστηκαν στο εξωτερικό για περίοδο τουλάχιστον 84 μηνών (7 έτη) χωρίς τίτλο σπουδών ή να εργάστηκε τουλάχιστον 36 μήνες εκτός της Δημοκρατίας με τίτλο σπουδών (αναγνωρισμένο ως προς την ισοτιμία από ΚΥΣΑΤΣ),

(ε) διευκρινίζεται ότι το υφιστάμενο πλαίσιο 8(21Α) θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι τη λήξη του (2027).

Το υπουργείο εισηγείται περαιτέρω όπως κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καλεστεί στην αρμόδια επιτροπή και εκπρόσωπος του ΚΥΣΑΤΣ.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2025», έχει στόχο την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων και άλλων διευκολύνσεων με στόχο τη μετακίνηση ειδικευμένων εργαζομένων στη Δημοκρατία και τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών.

Σημειώνεται ότι, το εν λόγω νομοσχέδιο εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού στη συνεδρία της ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2025.

Στα μέτρα φορολογικών κινήτρων περιλαμβάνεται φοροαπαλλαγή που αυξάνεται από 20% σε 25% στο εισόδημα πρώτης εργοδότησης ενώ το όριο απαλλαγής ανεβαίνει από €8.550 σε €25.000 τον χρόνο .

Πάνω από 300 Κύπριοι γράφτηκαν στο «Minds in Cyprus»

Η Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε στις 10 Σεπτεμβρίου ότι άνω των 300 Κυπρίων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα "Minds in Cyprus" σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων. Η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στις 26 Αυγούστου.