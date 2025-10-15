Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνάντηση Αννίτας Δημητρίου με εκπροσώπους της ΟΕΒ- Απαιτείται εθνική στρατηγική για επιχειρηματικότητα

Τον Πρόεδρο και στελέχη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού η Πρόεδρος, Αννίτα Δημητρίου, συνοδευόμενη από μέλη της ηγεσίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, το συνταξιοδοτικό και το ζήτημα της ΑΤΑ.

Παράλληλα, εξετάστηκαν και οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα για δημοσιονομική και οικονομική σταθερότητα.

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την επιχειρηματικότητα — μια στρατηγική που θα ενισχύει την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις, θα δημιουργεί ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας και θα διαχέει τα οφέλη της ανάπτυξης σε ολόκληρη την κοινωνία.

Η κ. Δημητρίου επανέλαβε τη σταθερή θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι η ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας στηρίζονται στην υγιή επιχειρηματικότητα, στην ενθάρρυνση των επενδύσεων και στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, στοιχεία που ενισχύουν τόσο τα δημόσια έσοδα όσο και την κοινωνική συνοχή.

