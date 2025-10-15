Σταθεροποιητικές τάσεις την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 282,68 μονάδες, σημειώνοντας οριακές απώλειες σε ποσοστό 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €243.706.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 171,47 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 0,10%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση κατέγραψαν η Κύρια Αγορά κατά 0,09%, η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,04% και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,29%, ενώ χωρίς μεταβολή παρέμειναν τα Ξενοδοχεία.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €167.928 (τιμή κλεισίματος €7,96 – χωρίς μεταβολή), της Demetra Holdings με €56.800 (τιμή κλεισίματος €1,66 – πτώση 0,30%), της ΚΕΟ με €8.622 (τιμή κλεισίματος €2,70 - πτώση 3,57%), της Logicom με €5.814 (τιμή κλεισίματος €3,90 – χωρίς μεταβολή) και της Blue Island με €1.957 (τιμή κλεισίματος €1,50 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 2 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 97.

Εξάλλου, το ΧΑΚ, σε συνέχεια ανακοίνωσης του με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2025, αναφέρει ότι η εισηγμένη εταιρεία MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025.

Ως εκ τούτου, το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι δεν θα προχωρήσει στην προσθήκη σήμανσης (Σ) στις μετοχές της εταιρείας, στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, ως είχε ανακοινωθεί στη χθεσινή ανακοίνωση του ΧΑΚ ημερ. 14/10/2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ