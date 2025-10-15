Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Σταθεροποιητικές τάσεις την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 282,68 μονάδες, σημειώνοντας οριακές απώλειες σε ποσοστό 0,08%

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 282,68 μονάδες, σημειώνοντας οριακές απώλειες σε ποσοστό 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €243.706.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 171,47 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 0,10%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση κατέγραψαν η Κύρια Αγορά κατά 0,09%, η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,04% και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,29%, ενώ χωρίς μεταβολή παρέμειναν τα Ξενοδοχεία.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €167.928 (τιμή κλεισίματος €7,96 – χωρίς μεταβολή), της Demetra Holdings με €56.800 (τιμή κλεισίματος €1,66 – πτώση 0,30%), της ΚΕΟ με €8.622 (τιμή κλεισίματος €2,70 - πτώση 3,57%), της Logicom με €5.814 (τιμή κλεισίματος €3,90 – χωρίς μεταβολή) και της Blue Island με €1.957 (τιμή κλεισίματος €1,50 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 2 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 97.

Εξάλλου, το ΧΑΚ, σε συνέχεια ανακοίνωσης του με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2025, αναφέρει ότι η εισηγμένη εταιρεία MHV Mediterranean Hospitality Venture Plc έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025.

Ως εκ τούτου, το Χρηματιστήριο αναφέρει ότι δεν θα προχωρήσει στην προσθήκη σήμανσης (Σ) στις μετοχές της εταιρείας, στα δελτία τιμών και στους πίνακες διαπραγμάτευσης, ως είχε ανακοινωθεί στη χθεσινή ανακοίνωση του ΧΑΚ ημερ. 14/10/2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα