Πόλεμος για τα ωράρια λειτουργίας κέντρων αναψυχής- Ανταλλαγή πυρών για «συμφέροντα» και «εύκολο κέρδος»

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Πεδίο έντονης αντιπαράθεσης αποτελεί το νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υφυπουργείο Τουρισμού για κατηγοριοποίηση των κέντρων αναψυχής σε κέντρα εστίασης και διασκέδασης

Εστία έντονων διαφωνιών αποτελεί το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υφυπουργείο Τουρισμού και οι αλλαγές που προτάθηκαν στο υφιστάμενο πλαίσιο για τη λειτουργία των χώρων εστίασης και διασκέδασης. Πεδίο έντονης αντιπαράθεσης αποτελεί ο διαχωρισμός των κέντρων αναψυχής σε κέντρα εστίασης και διασκέδασης και τα ωράρια λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που συζητήθηκε την Τρίτη στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, τα υποστατικά εστίασης θα μπορούν να λειτουργούν από τις 6:00 το πρωί κάθε ημέρα μέχρι τη 1:30 το πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας, τα υποστατικά διασκέδασης (...

