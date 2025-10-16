Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στο €1,4 δισ. τα ΜΕΔ τον Ιούλιο- Μειώθηκαν κατά €16 εκατ.

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο €1,4 δισ. ανήλθαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τέλος Ιουλίου 2025, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα, καταγράφοντας μείωση €16 εκατ. σε σχέση με τα επίπεδα Ιουνίου.

Στo τέλος Ιουλίου 2025, o δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του τραπεζικού τομέα μειώθηκε σε 5,5% από 5,6% στο τέλος Ιουνίου 2025, κυρίως λόγω αποπληρωμών και θετικών μετακινήσεων στις εξυπηρετούμενες κατηγορίες καθώς και σε διαγραφές.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 62,2% στο τέλος Ιουλίου 2025 σε σύγκριση με 62,0% τέλος Ιουνίου 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Ιουλίου 2025 στα €1,2 δισ. από τις οποίες, χορηγήσεις  €0,6 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Tags

κόκκινα δάνειαΔάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειατράπεζεςΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα