Στο €1,4 δισ. τα ΜΕΔ τον Ιούλιο- Μειώθηκαν κατά €16 εκατ.

Στο €1,4 δισ. ανήλθαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τέλος Ιουλίου 2025, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα, καταγράφοντας μείωση €16 εκατ. σε σχέση με τα επίπεδα Ιουνίου.

Στo τέλος Ιουλίου 2025, o δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του τραπεζικού τομέα μειώθηκε σε 5,5% από 5,6% στο τέλος Ιουνίου 2025, κυρίως λόγω αποπληρωμών και θετικών μετακινήσεων στις εξυπηρετούμενες κατηγορίες καθώς και σε διαγραφές.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 62,2% στο τέλος Ιουλίου 2025 σε σύγκριση με 62,0% τέλος Ιουνίου 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Ιουλίου 2025 στα €1,2 δισ. από τις οποίες, χορηγήσεις €0,6 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.