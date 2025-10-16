Διαδικτυακά καζίνο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αδειοδότησης για δραστηριότητα αποκλειστικά προς το εξωτερικό

H Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ) ασκώντας τον εποπτικό της ρόλο, παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς εξελίξεις και προετοιμάζεται σε θεσμικό, τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο ώστε να είναι έτοιμη να συμβάλει με τεκμηριωμένες εισηγήσεις και να υποστηρίξει την Πολιτεία σε οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση για τη ρύθμιση του διαδικτυακού παιγνίου.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΠΕΚ αναφέρει πως θεωρεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση του διαδικτυακού τομέα θα πρέπει να στηρίζεται σε αρχές διαφάνειας, υπευθυνότητας και κοινωνικής προστασίας, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη του τομέα και στην προστασία των παικτών.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ενδεχόμενο ρύθμισης των διαδικτυακών καζίνο στην Κύπρο, η Αρχή, με ανακοίνωση Τύπου διευκρινίζει πως το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως καθορίζεται από τον Νόμο 124(Ι)/2015 και τη Συμφωνία Παραχώρησης του 2017, προβλέπει αποκλειστικότητα για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Καζίνο Θέρετρου και των δορυφορικών του υποκαταστημάτων.

Το κατά πόσο η αποκλειστικότητα αυτή επεκτείνεται ή όχι στον διαδικτυακό τομέα αποτελεί νομικό και συμβατικό ζήτημα που αξιολογείται από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, στο πλαίσιο της γενικότερης εξέτασης του θέματος, προσθέτει.

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι μελετώνται διαφορετικά μοντέλα ρύθμισης που εφαρμόζονται διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων όπου παρέχεται αδειοδότηση διαδικτυακών καζίνο με δραστηριότητα αποκλειστικά προς το εξωτερικό.

Τέτοιες πρακτικές, που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες όπως η Μάλτα και το Γιβραλτάρ, μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς συγκριτικής ανάλυσης και προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες της κυπριακής αγοράς, προσθέτει.

Περαιτέρω η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου, δηλώνει πως διαθέτει το θεσμικό πλαίσιο, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την αποτελεσματική εποπτεία κάθε μορφής καζίνο, φυσικού ή διαδικτυακού, προσθέτοντας πως με πιστοποιημένα πληροφοριακά συστήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και αναγνωρισμένη διεθνή συνεργασία η ΑΠΕΚ έχει ήδη διαμορφώσει τις απαραίτητες υποδομές και διαδικασίες ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας σύγχρονης ρυθμιστικής αρχής.

