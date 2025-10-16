Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 280,93 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες σε ποσοστό 0,62%

Με μικρή πτώση έκλεισε την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 280,93 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες σε ποσοστό 0,62%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €589.094.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 170,41 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό επίσης 0,62%.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες άνοδο κατέγραψαν μόνο οι Επενδυτικές κατά 0,27%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατά 6,41% κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία. Πτώση 0,60% κατέγραψε η Κύρια Αγορά ενώ η Εναλλακτική σημείωσε πτώση κατά 0,46%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €336.771 (τιμή κλεισίματος €7,82 – πτώση 1,76%), της Demetra Holdings με €98.077 (τιμή κλεισίματος €1,66 – άνοδος 0,30%), της Atlantic Insurance με €77.031 (τιμή κλεισίματος €2,22 - πτώση 5,13%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €55.200 (τιμή κλεισίματος €4,24 – χωρίς μεταβολή) και της Logicom με €10.530 (τιμή κλεισίματος €3,90 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 7 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 120.

Πηγή: ΚΥΠΕ

