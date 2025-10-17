Atlantic: Μειώθηκε στο 4,85% το ποσοστό Astrobank

Το ποσοστό συμμετοχής της Astrobank στο μετοχικό κεφάλαιο της Atlantic Insurance μειώθηκε από 5,23% σε 4,85%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Atlantic Insurance ανακοίνωσε ότι έλαβε το απόγευμα στις 16 Οκτωβρίου 2025 κοινοποίηση σημαντικής συμμετοχής από την Astrobank Public Company Ltd σύμφωνα με την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από 5,23% σε 4,85%. Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εαιρείας που κατέχει η Astrobank Public Company Ltd μετά την πιο πάνω διαφοροποίηση ανέρχεται σε 1.887.918.