Ανακοίνωσε ακόμη τρεις υποψήφιους βουλευτές στη Λεμεσό η ΕΔΕΚ - Ο πρόεδρος του ΑΡΗ και δύο δικηγόροι (φωτος)

Τρεις ακόμη υποψηφιότητες ανακοίνωσε η ΕΔΕΚ την Παρασκευή, για το ψηφοδέλτιό του κόμματος στην επαρχία Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του δικηγόρου και προέδρου του ΑΡΗ Λεμεσού Λύσανδρου Λυσάνδρου, του δικηγόρου Νίκου Ν. Μετζίτικου και της δικηγόρου Ανδρομάχης Γεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΔΕΚ ανακοίνωσε την Πέμπτη ακόμη δύο υποψηφιότητες για την επαρχία Λεμεσού. Πρόκειται για την σχολική έφορο Ανατολικής Λεμεσού Αγγέλα Νεοκλέους και τον Άδωνι Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι διεθνολόγος και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ.