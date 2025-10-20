Βουλή: Δαπάνες 37,6 εκ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός της για το 2026 - Τι αφορούν

Δαπάνες ύψους 37,6 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει ο Προϋπολογισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων για το 2026.

Αυτό αναφέρθηκε από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Βουλής Πανίκο Πουργουρίδη ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών στο πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού Προϋπολογισμού του Κράτους.

Όπως αναφέρθηκε από τον κ. Πουργουρίδη, ο Προϋπολογισμός του σώματος ανέρχεται στα 37,6 εκ. ενώ το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ), για τα έτη 2027-2028, προβλέπει ανώτατα όρια δαπανών ύψους 36,9 1102 ευρώ και 38,2 εκ. αντίστοιχα. Για το ίδιο έτος, ο προϋπολογισμός της Βουλής, ως ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού, ανέρχεται μόλις στο 0,0035%.

Όπως αναλύθηκε ενώπιον των μελών της Επιτροπής, οι κυριότερες πρόνοιες του προϋπολογισμού της Βουλής είναι: Δαπάνες προσωπικού €18,4 εκ. (49%) (περιλαμβανομένης της βουλευτικής αποζημίωσης), Λειτουργικές δαπάνες €5,7 ɛк. (15%), Μεταβιβάσεις €13 Eк. (35%), Πάγια €0,5 εκ. (1%), Έργα υπό κατασκευή €0,02 εκ. (0,1%).

Όπως σημειώθηκε, πρώτη ομάδα δαπανών (Δαπάνες Προσωπικού), περιλαμβάνει κονδύλι ύψους €6,9 εκ. για σκοπούς κάλυψης της βουλευτικής αποζημίωσης και των επιδομάτων των μελών της Βουλής, ενώ κονδύλι ύψους €11,5 εκ. προορίζεται για το μισθολόγιο του μόνιμου προσωπικού και του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού της Βουλής.

Όσον αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, σε αυτές περιλαμβάνονται οι καθημερινές λειτουργικές δαπάνες (€2 εκ.), οι κτιριακές συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€0,7 εκ.), οι δαπάνες για εκπαίδευση του προσωπικού, για τη διοργάνωση συνεδρίων στην Κύπρο, περιλαμβανομένων και των εξόδων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής Διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 και για αποστολές της Βουλής στο εξωτερικό (€2,5 εκ.), καθώς και οι δαπάνες για εκδόσεις και αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων, νομικών συμβούλων και άλλων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, όπως το κόστος για την άμεση μετάδοση των συνεδριάσεων της Ολομέλειας (€0,4 εκ.).

Στην κατηγορία «μεταβιβάσεις» περιλαμβάνονται €6,6 εκ. για τη χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, €5,6 εκ για την κάλυψη του μισθολογίου των κοινοβουλευτικών συνεργατών, €50.000 για τις συνεισφορές των εν λόγω κομμάτων προς τα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της ΕΕ, €100.000 για επιχορήγηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων για σκοπούς διαφώτισης, €0,3 εκ για την επιχορήγηση των οργανώσεων νεολαίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων, €130.000 για τη χρηματοδότηση δράσεων και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας της Βουλής, το οποίο έχει καταγράψει σημαντική δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια.

Στην κατηγορία «Πάγια», κονδύλι ύψους €0,5 εκ. προορίζεται για την αγορά μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βουλής και τη συνέχιση της αποπληρωμής του νέου σύγχρονου συστήματος μικροφωνικής και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην αίθουσα της Ολομέλειας, καθώς και για τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως παρεμβάσεων /τηλεδιασκέψεων, κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων.

Όσον αφορά τη μεγάλη πρόκληση του 2026 που είναι η Κοινοβουλευτική Διάσταση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, περιλαμβάνεται, κονδύλι ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες έξι συνεδρίες: Συνάντηση Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC Chairs), συνάντηση ειδικού ενδιαφέροντος – Τεχνητή Νοημοσύνη, Μεικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την Ευρωπόλ, Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα, Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και διάσκεψη Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC Plenary).

Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Προεδρίας θα ολοκληρωθούν το πρώτο τρίμηνο (αντί του εξαμήνου που θα διαρκέσει η Κυπριακή Προεδρία) του επόμενου έτους, λόγω της αυτοδιάλυσης της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Απρίλιο 4 2026 ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου 2026.

Σημειώθηκε στη συνέχεια από τον κ. Πουργουρίδη, πως ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι ότι και σε αυτόν τον Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €20.000, η οποία παρέχει τη δυνατότητα - εφόσον ληφθεί η σχετική πολιτική απόφαση τον επόμενο χρόνο - να προχωρήσει η διαδικασία επικαιροποίησης των εγγράφων που απαιτούνται για την προκήρυξη των διαδικασιών ανέγερσης του κτηρίου, και όχι του νέου κτηρίου του Κοινοβουλίου, αφού, όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Διευθυντής του σώματος, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να στεγαστεί σε κτήριο που σχεδιάστηκε εξαρχής για να καλύψει τις ανάγκες ενός κοινοβουλίου.

Όπως είπε, το υφιστάμενο κτήριο, το οποίο διαμορφώθηκε το 1960 για να φιλοξενήσει το νεοσύστατο Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρότι ενισχύθηκε σημαντικά με εργασίες ανακαίνισης το 2001, εξακολουθεί να ανταποκρίνεται οριακά στις αυξανόμενες ανάγκες και λειτουργίες του θεσμού, χωρίς όμως να μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες ενός σύγχρονου κοινοβουλίου.

Ο κ. Πουργουρίδης είπε, τέλος, πως στον Προϋπολογισμό της Βουλής για το 2026 συμπεριλαμβάνεται και κονδύλι που αφορά την υλοποίηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας, της καταγραφής, ταξινόμησης, ψηφιοποίησης, καθώς και τεκμηρίωσης του αρχειακού υλικού της Βουλής και των Προέδρων της, της περιόδου 1960-1980.

Το αρχείο αυτό φυλάσσεται, σήμερα, σε είκοσι οχτώ μεταλλικά έπιπλα τύπου roneo και αφορά ιστορικά έγγραφα, αλληλογραφία και άλλα σημαντικά στοιχεία, άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία του Κοινοβουλίου και κρίσιμες πολιτικές περιόδους της χώρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ