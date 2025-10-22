Γιάννης Παναγιώτου: Σημαντική η τριμερής κοινωνική συνεργασία

Στη σημαντικότητα της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογική διαχείριση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των προοπτικών που αναδύονται, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, ο οποίος συμμετείχε στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι στη Σύνοδο συμπροήδρευσαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa, και επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συντόνισε τη συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταιρών σχετικά με την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την προσιτή στέγαση.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, υπογράμμισε τη σημαντικότητα της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογική διαχείριση των προκλήσεων και τη συλλογική αξιοποίηση των προοπτικών που αναδύονται, αναφέρεται.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε καταληκτικά στην ετοιμότητα για την ανάληψη της επικείμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, αποδίδοντας έμφαση στην προώθηση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και για τη συμβολή στον σχεδιασμό για την προσιτή στέγαση, προστίθεται.

