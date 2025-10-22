Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Γιάννης Παναγιώτου: Σημαντική η τριμερής κοινωνική συνεργασία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετείχε στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την ανάπτυξη και την απασχόληση

Στη σημαντικότητα της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογική διαχείριση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των προοπτικών που αναδύονται, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, ο οποίος συμμετείχε στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι στη Σύνοδο συμπροήδρευσαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Ursula von der Leyen, και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  António Costa, και επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συντόνισε τη συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταιρών σχετικά με την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την προσιτή στέγαση.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, υπογράμμισε τη σημαντικότητα της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογική διαχείριση των προκλήσεων και τη συλλογική αξιοποίηση των προοπτικών που αναδύονται, αναφέρεται.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε καταληκτικά στην ετοιμότητα για την ανάληψη της επικείμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, αποδίδοντας έμφαση στην προώθηση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και για τη συμβολή στον σχεδιασμό για την προσιτή στέγαση, προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥεργασίαΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα