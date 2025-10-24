Περιορισμένη δραστηριότητα στο ΧΑΚ την Παρασκευή με μικρά εβδομαδιαία κέρδη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 279,47 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,06%. Εβδομαδιαία, ο δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,81%

Περιορισμένη ήταν η δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Παρασκευή, αφού ο αριθμός συναλλαγών περιορίστηκε σε 79, με τη συνολική αξία συναλλαγών να φτάνει μόλις €79.463,77. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 279,47 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,06%. Εβδομαδιαία, ο δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,81%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 169,46 μονάδες, σημειώνοντας επίσης κέρδη 0,06%.

Κέρδη σημείωσαν όλοι οι επιμέρους δείκτες, με την Κύρια Αγορά ενισχυμένη σε ποσοστό 0,06%, τα Ξενοδοχεία παρουσιάζοντας κέρδη 1,79%, την Εναλλακτική Αγορά με άνοδο 0,17% και τις Επενδυτικές Εταιρείες με 0,42%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωση η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με €30.640,30 (τιμή κλεισίματος €1,64- άνοδος 0,31%), της Τράπεζας Κύπρου με €14.362,46 (τιμή κλεισίματος €7,90 - πτώση 0,50%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €9.730,60 (τιμή κλεισίματος €4,20 - πτώση 0,94%), της Logicom με €9.270 (τιμή κλεισίματος €3,72 - άνοδος 0,54%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €7.951 (τιμή κλεισίματος €1,33 - χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 2 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

