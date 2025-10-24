Έρευνα για φωτογραφίες από τη σορό του Σταύρου Δημοσθένους - Διάταγμα για τηλεπικοινωνιακά

Δεν τους φτάνει στην Αστυνομία η διερεύνηση και εξυχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, έχουν ενώπιόν τους πλέον ένα ακόμα ζήτημα που σχετίζεται με τη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία. Συγκεκριμένα, αναμένεται να διεξαχθεί ποινική έρευνα από τις Αρχές, σε σχέση με φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από τη σορό του Σταύρου Δημοσθένους. Το θέμα έφτασε ενώπιον του Υπουργείου Υγείας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες απέστειλε επιστολή προς την Αστυνομία και ζητά να προχωρήσει σε έρευνα για να ξεκαθαρίσει ποιοι και πότε έβγαλαν αυτές τις φωτογραφίες και πώς αυτές κυκλοφόρησαν ευρέως. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εμπλοκής του οποιουδήποτε προσωπικού των νοσοκομείων, δεν πρόκειται μόνο για πειθαρχικό παράπτωμα αλλά και ποινικό, εξού και η έρευνα θα γίνει από την Αστυνομία.

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώθηκε για τη διαρροή των φωτογραφιών και ζήτησε από την Αστυνομία να ερευνήσει κατά πόσον προκύπτουν ποινικά αδικήματα. Το περιστατικό αυτό κρίνεται από το υπουργείο το λιγότερο ως απαράδεκτο και γι’ αυτό αποφάσισαν να «στείλουν» την υπόθεση στην Αστυνομία. Ο Δημοσθένους αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού ενώ η νεκροτομή επί της σορού του έγινε στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η έρευνα, όταν ξεκινήσει, αναμένεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δύο νοσηλευτήρια, αν και από τις φωτογραφίες υπάρχει κατεύθυνση για το από πού έχουν ληφθεί. Από πλευράς Αστυνομίας αναμένουν να λάβουν επίσημα την επιστολή του υπουργείου προκειμένου να διερευνήσουν την υπόθεση.

«Οκ» για τα τηλεπικοινωνιακά

Σε μία άλλη εξέλιξη, οι ανακριτές κατάφεραν να εξασφαλίσουν διάταγμα άρσης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων των πέντε υπόπτων και πλέον ευελπιστούν «να μιλήσουν» τα κινητά τους τηλέφωνα. Τα δικαστικά εντάλματα έχουν εγκριθεί και με την πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιδιωτικών τους επικοινωνιών ίσως προκύψουν νέα στοιχεία. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στα κινητά τηλέφωνα του θύματος, τα οποία βρίσκονται στα χέρια της Αστυνομίας από την πρώτη στιγμή.

Με το νέο αυτό δεδομένο, οι ανακριτές Αρχές πλέον έχουν ενώπιόν τους πολύ μεγάλο όγκο υλικού που πρέπει να μελετηθεί πολύ σχολαστικά. Ταυτόχρονα με την ουσία της υπόθεσης, ίσως προκύψουν και σημαντικά δεδομένα για τη σχέση των υπόπτων μεταξύ τους που θα οδηγήσουν τους ανακριτές σε πιο ασφαλή συμπεράσματα για τον ρόλο του καθενός στην πολύκροτη αυτή υπόθεση.

Οι συλλήψεις σχετικά με την υπόθεση ακόμα παραμένουν πέντε, χωρίς να έχουμε φτάσει ακόμα στους εκτελεστές. Εικάζεται ότι όλοι οι συλληφθέντες μέχρι τώρα είχαν περιφερειακό ρόλο. Οι τέσσερις συνδέονται με την αγορά της μοτοσυκλέτας που έχουν χρησιμοποιήσει οι δράστες για τη διαφυγή τους, ενώ τελεί υπό κράτηση και ένα πρόσωπο που του αποδίδεται ότι βοήθησε τους δράστες για να διαφύγουν, καθώς ο διπλοκάμπινο όχημά του και ο ίδιος θεάθηκαν σε σκηνές που σχετίζονται πριν, κατά και μετά τη δολοφονία.