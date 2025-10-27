Ευρωβουλευτές στην Κύπρο για εργασιακά και θέματα κοινωνικής πρόνοιας

Τετραμελής αποστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φθάνει στην Κύπρο για συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς για θέματα εργασίας και κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικούς εταίρους και βουλευτές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τέσσερις ευρωβουλευτές της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα βρίσκονται στη Λευκωσία από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου. Η επικεφαλής της αποστολής θα είναι η Li Andersson (Αριστερά, Φινλανδία).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, οι ευρωβουλευτές θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χώρους που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μεταξύ των οποίων η Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας και το Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό (ΑΚΤΙδΑ).

Επίσης, θα συναντηθούν με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, καθώς και με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου.

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η αποστολή θα έχει συναντήσεις με κοινωνικούς εταίρους και με δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύνθεση της αποστολής

Θα συμμετάσχουν οι εξής ευρωβουλευτές:

Li Andersson, επικεφαλής (Αριστερά, Φινλανδία)

Λουκάς Φουρλάς (ΕΛΚ, Κύπρος)

Angelika Winzig (ΕΛΚ, Αυστρία), και

Κωνσταντίνος Αρβανίτης (Αριστερά, Ελλάδα).

Ενημέρωση Τύπου

Στις 30 Οκτωβρίου και η ώρα 11:30, η επικεφαλής της αποστολής Li Andersson (Αριστερά, Φινλανδία) θα πραγματοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων δηλώσεις από κοινού με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αντρέα Καυκαλιά, και με τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μάριο Μαυρίδη.