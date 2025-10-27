Συνάντηση ΑΚΕΛ με ΟΕΒ για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Η φορολογική μεταρρύθμιση ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής δεν παραπέμπουν σε μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, σημειώνοντας παράλληλα την αδυναμία της Κυβέρνησης να πραγματοποιήσει διαβούλευση με τα πολιτικά κόμματα και τους επηρεαζόμενους φορείς σε ένα θέμα τόσο κρίσιμο για την οικονομία του τόπου.

Ο κ. Στεφάνου επανέλαβε τη θέση του ΑΚΕΛ πως η φορολογική μεταρρύθμιση είναι αναγκαίο να προχωρήσει αλλά με ρυθμίσεις που θα στηρίζουν τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα που σήμερα δεν καταβάλλουν φόρο εισοδήματος αλλά επωμίζονται τις έμμεσες φορολογίες.

Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει δημόσια τις δικές του προτάσεις, κάτι που θα πράξει και στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή με γνώμονα ένα φορολογικό σύστημα απλό, αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο.

Εκ μέρους της ΟΕΒ συμμετείχαν οι Γιώργος Παντελίδης (Πρόεδρος), Μιχάλης Αντωνίου (Γενικός Διευθυντής) και Αλέξανδρος Παπαδόπουλος (Λειτουργός). Εκ μέρους του ΑΚΕΛ συμμετείχαν οι Χάρης Πολυκάρπου (Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας) και Βάκης Χαραλάμπους (Μέλος Τομέα Οικονομίας).