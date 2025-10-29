Eurobank: Στο 32,67% θα φθάσει η συμμετοχή Fairfax μετά την ακύρωση ιδίων μετοχών

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 23 Οκτωβρίου 2025 για τη διακοπή του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποίησε σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 21 παρ. 4β του ν. 3556/2007, ότι ενημερώθηκε από τον μέτοχό της, Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), ότι, η Fairfax διατηρεί 1.186.363.895 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 32,19% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, η οποία θα υλοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, το ποσοστό συμμετοχής της Fairfax στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Eurobank θα διαμορφωθεί σε 32,67%.