Παράταση μηδενικού ΦΠΑ σε βασικά αγαθά μέχρι το τέλος του 2026

Την παράταση ισχύος του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά αγαθά μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε σχετική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως ανέφερε ο κ. Κεραυνός, η πρόταση αυτή αφορά την παράταση ισχύος του μηδενικού συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας, που λήγει τον Δεκέμβριο του 2025, «με στόχο να παραμείνει σε εφαρμογή ως το Δεκέμβριο του 2026 σε ορισμένα βασικά προϊόντα». Πρόκειται, όπως είπε, για το παιδικό γάλα, τις παιδικές και ενήλικες πάνες, τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής, καθώς και για τα νωπά ή με απλή ψύξη φρούτα και λαχανικά.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η διατήρηση του μηδενικού ΦΠΑ στα συγκεκριμένα προϊόντα μειώνει άμεσα τις δαπάνες των ευάλωτων νοικοκυριών, αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημά τους και βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι, παρότι ο πληθωρισμός είναι μηδενικός για το 2025, η κυβέρνηση θεωρεί πως το μέτρο «εξυπηρετεί τις ευάλωτες ομάδες, τους ευάλωτους πολίτες της χώρας μας και θέλουμε να το διατηρήσουμε».

Θα δώσουμε αυτά που είχαμε πει, λέει ο ΥΠΟΙΚ για τους Δήμους, ανοιχτός να ακούσει απόψεις

Ερωτηθείς για τη σύσκεψη της Ένωσης Δήμων για τα οικονομικά των τοπικών αρχών και τις επικρίσεις κατά της κυβέρνησης, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εφαρμόζει την πολιτική της κυβέρνησης. Όπως εξήγησε, «έχουν δοθεί 27 εκατομμύρια για το 2025, θα δοθούν τον Νοέμβριο 15 εκατομμύρια που αφορούν το 2026 και άλλα 12 εκατομμύρια εντός του 2026».

«Αυτά είχαμε πει ως κυβέρνηση, θα δώσουμε και θα τα δώσουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο είναι «ανοιχτό για να συζητήσει και να ακούσει απόψεις».

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε πως ποτέ το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει εφαρμόσει κανένα βέτο για σοβαρές, ολοκληρωμένες, εμπεριστατωμένες απόψεις ή εισηγήσεις, τονίζοντας ότι «αυτό που εξυπηρετεί είναι ο διάλογος και η συνεννόηση με καλή πρόθεση και όχι οι απειλές».

