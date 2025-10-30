Σάβια Ορφανίδου για φόρους: Στη βουλή το βάρος στενών χρονοδιαγραμμάτων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στη νομοθετική εξουσία μετακυλίεται το όλο βάρος των στενών χρονοδιαγραμμάτων προκειμένου η φορολογική μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί από τις αρχές του 2026, δήλωσε η Αντιπρόεδρος και Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου.

«Φορολογική μεταρρύθμιση. Μετά από οχτώ μήνες καθυστέρησης από πλευράς κυβέρνησης, επιτέλους σήμερα θα κατατεθούν στη Βουλή τα νομοσχέδια που αφορούν τη φορολογική μεταρρύθμιση», ανέφερε σε δηλώσεις της.

«Αντί να αναγνωριστεί η καθυστέρηση που προκάλεσε τόση αβεβαιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα μετακυλίεται το όλο βάρος των στενών χρονοδιαγραμμάτων στη νομοθετική εξουσία για να εφαρμοστεί η φορολογική μεταρρύθμιση από 1/1/2026», τόνισε.

«Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Θα εξετάσουμε με σοβαρότητα όλες τις πρόνοιες των νομοσχεδίων. Με στόχο να πετύχουμε το συντομότερο το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την οικονομία μας», πρόσθεσε.

«Επαναλαμβάνουμε τις βασικές μας προτεραιότητές: στήριξη της μεσαίας τάξης, ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά και φοιτητές και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», κατέληξε.

