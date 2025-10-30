Η μπάλα στη Βουλή για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Στη Βουλή βρίσκεται πλέον η μπάλα για την υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης, μετά τη χθεσινή έγκριση των έξι τροποποιητικών νομοσχεδίων από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένων των έντονων αντιδράσεων που εκφράστηκαν το προηγούμενο διάστημα από οργανωμένα σύνολα και φορείς, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στο πώς θα προχωρήσει η Βουλή, η οποία θα έχει σύντομα (κατά πάσα πιθανότητα σήμερα) ενώπιόν της τα νομοσχέδια, εγκρίνοντας ολόκληρο το πακέτο των νομοθετημάτων ή μερικών εξ αυτών. Ως γνωστόν, κόμματα ευνοούν την ψήφιση των νομοσχεδίων σε φάσεις λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος που έχουν στη διάθεσή τους, δεδομένης και της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ υπάρχουν φήμες στην αγορά για μετάθεση της ψήφισής τους λόγω αντιδράσεων από επιχειρηματικούς φορείς.

Με βάση τα νομοσχέδια που εγκρίθηκαν και επί της ουσίας δεν αλλάζουν σημαντικά από αυτά που είχαν ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο, θα εφαρμοστεί οριζόντια αύξηση του αφορολόγητου ποσού από €19.500 σε €20.500, με το ποσό, όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, να είναι από τα μεγαλύτερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις περιπτώσεις όπου το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα των συζύγων ή συμβίων είναι μικρότερο των €80.000, ή για πολύτεκνες οικογένειες μικρότεριο των €100.000, ή για μονήρεις κάτω από €40.000, θα παραχωρούνται οι ακόλουθες φορολογικές απαλλαγές: για κάθε τέκνο €1.000, για τις μονογονεϊκές οικογένειες €2.000 για κάθε τέκνο. Παράλληλα, για κάθε φοιτητή θα παρέχεται ελάφρυνση €1.000 και για τόκους εξυπηρετούμενου δανείου ή για ενοίκιο κύριας κατοικίας θα παρέχεται έκπτωση €1.500. Επίσης για ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας ή για αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος παραχωρείται έκπτωση €1.000.

Επιχειρήσεις

Σε σχέση με τις επιχειρήσεις, καταργείται η λογιζόμενη διανομή μερίσματος στα κέρδη που αποκτώνται μετά την 01/01/2026, μειώνεται ο συντελεστής επιβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί της πραγματικής διανομής μερίσματος από 17% στο 5% για κέρδη που θα δημιουργηθούν μετά την περίοδο 01/10/2026, ενώ καταργείται η επιβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς στο εισόδημα από ενοίκια.

Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 12,5% στο 15%, ενώ εισάγεται ειδικός τρόπος φορολόγησης των κερδών από διάθεση κρυπτοστοιχείων, με οριζόντιο συντελεστή 8%.

Οι αλλαγές

Όσον αφορά στις αλλαγές που ενσωματώθηκαν στα έξι νομοσχέδια μετά τις διαβουλεύσεις με φορείς και οργανωμένα σύνολα, ο υπουργός δήλωσε ότι διευθετήθηκε το ζήτημα που αφορούσε το κλείσιμο επιχειρήσεων.

Η αρχική πρόταση προνοούσε ότι αν εντοπιστεί μια επιχείρηση που παρανομεί ή δεν εκδίδει αποδείξεις θα της αποστέλλεται επιστολή και θα έχει 10 ημέρες για διόρθωση. Αυτό θα μπορούσε να επαναληφθεί τρεις φορές και, στη συνέχεια, ο έφορος Φορολογίας να εκδώσει διάταγμα για κλείσιμο της επιχείρησης για 24 ή 48 ώρες.

«Αυτό έχει διαφοροποιηθεί. Η διαδικασία με τις τρεις προειδοποιήσεις παραμένει αλλά αν μέσα σε 30 ημέρες η παρατυπία συνεχιστεί, τότε, ο έφορος θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί άμεσα στο δικαστήριο. Το δικαστήριο, με διάταγμα, θα μπορεί να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει -να δώσει παράταση, να κλείσει προσωρινά την επιχείρηση ή να λάβει άλλη απόφαση», σημείωσε.

Σε σχέση με το ζήτημα του καθορισμού του μισθού των διευθυντών σε σχέση με τη μείωση του τέλους άμυνας από 17% στο 5% έχει αφαιρεθεί προς το παρόν, λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν, και εντός του 2026 το Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη και καλά μελετημένη πρόταση.

Αλλαγές υπήρξαν και για τα αφορολόγητα ποσά αφυπηρέτησης. «Όταν μια επιχείρηση προχωρήσει σε εθελοντική αφυπηρέτηση προσωπικού, υπήρχε αρχικά πρόταση όπως οι πρώτες €20.000 απαλλάσσονται από τη φορολογία και το υπόλοιπο ποσό φορολογείται. Εμείς έχουμε πάρει το ποσό στις €200.000 αφορολόγητο», διευκρίνισε.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το καθεστώς των εταιρειών Non-Dom, η αρχική πρόνοια προέβλεπε €250.000 ετήσιο τέλος για όσες εταιρείες διατηρούν το καθεστώς για 17 έτη και επιθυμούν να το ανανεώσουν. Το ποσό αυτό μειώθηκε στα €50.000 για πέντε χρόνια, ώστε να διατηρηθούν τα κίνητρα προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων.

Δικαιότερη κατανομή

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο της φορολογικής μεταρρύθμισης ο κ. Κεραυνός είπε ότι επιχειρείται μετά από 22 χρόνια με στόχο τη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, την ενίσχυση των στρωμάτων με χαμηλά εισοδήματα και της μεσαίας τάξης και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των επιχειρήσεων.

Σημαντικό στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει τη φορολογική μεταρρύθμιση, πρόσθεσε, είναι η κοινωνική πτυχή όπως προσδιορίζεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος με βάση τη σύνθεση της οικογένειας, τα παιδιά, τους φοιτητές και τους πολύτεκνους. Σημαντική στήριξη, ανέφερε, παρέχεται στις μονογονεϊκές οικογένειες, στα νέα κυρίως ζευγάρια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ακόμη και για ενεργειακή αναβάθμιση της πρώτης κατοικίας. Τέλος, σημείωσε, εισάγονται και νέα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Με τις ελαφρύνσεις που δίνονται στα νοικοκυριά, σε πολλές περιπτώσεις το αφορολόγητο ξεπερνά τις €24.500, σημείωσε ο υπουργός, ενώ περίπου το 55% των εργαζομένων δεν θα φορολογείται.

Ο τελικός δημοσιονομικός αντίκτυπος της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι δημοσιονομικά ουδέτερος.

«Αναμένω ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα τύχει, ως ένα ολοκληρωμένο πακέτο, της συζήτησης μέσα σε έγκαιρα χρονικά πλαίσια από τη Βουλή, ώστε σύντομα αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο να μπει σε εφαρμογή από την 01/01/2026», σημείωσε.