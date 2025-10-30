Βιομηχανική παραγωγή: Οριακή άνοδος 0,8% τον Αύγουστο

Οριακή αύξηση παρουσίασε τον Αύγουστο του 2025 η βιομηχανική παραγωγή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο 2025 έφθασε στις 91,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (+3,3%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (-2,8%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-2,6%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+11,8%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,6%) και κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+4,8%).

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-11,1%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-10,5%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.