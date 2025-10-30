Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Βιομηχανική παραγωγή: Οριακή άνοδος 0,8% τον Αύγουστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οριακή αύξηση παρουσίασε τον Αύγουστο του 2025 η βιομηχανική παραγωγή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο 2025 έφθασε στις 91,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (+3,3%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (-2,8%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-2,6%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+11,8%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,6%) και κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+4,8%).

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-11,1%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-10,5%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

 

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα