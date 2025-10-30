Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Όχι» ΚΕΒΕ, ΟΕΒ στο πλαίσιο για ΑΤΑ - Το βλέμμα στις συντεχνίες

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Μετά την ΟΕΒ που αποφάσισε από χθες βράδυ να απορρίψει το πλαίσιο που τους παρουσιάστηκε στη χθεσινή συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, ανάλογη απόφαση έλαβε και το ΚΕΒΕ η εκτελεστική επιτροπή του οποίου συνήλθε σήμερα.

«Όχι» στο κυβερνητικό πλαίσιο για την ΑΤΑ, αποφάσισαν οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι ΚΕΒΕ και ΟΕΒ.

Ο εργοδοτικοί σύνδεσμοι συντονίζουν τις ενέργειές τους και αναμένεται να προχωρήσουν σε κοινή σύσκεψη την Τρίτη για να ληφθούν αποφάσεις και ακολούθως θα προχωρήσουν στην έκδοση κοινού ανακοινωθέντος. Αναμένουν το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης των συντεχνιών με τους υπουργούς.

Τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται δεν επιτρέπουν αισιοδοξία και οι προοπτικές κατάληξης σε συμφωνία είναι δυσοίωνες.

Πριν από λίγο, ξεκίνησε η συνάντηση των υπουργών με τις συντεχνίες, οι οποίες έχουν ξεκαθαρίσει τις θέσεις και τα πλαίσια που μπορούν να κινηθούν εδώ και καιρό.

