ΕΕ: Παραμένουν οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας Κύπρου

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις της αγοράς εργασίας στην Κύπρο οι προκλήσεις παραμένουν, όπως αναφέρει σε γραπτή της δήλωση η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Li Andersson (Αριστερά, Φινλανδία), με αφορμή την αποστολή στην Κύπρο.

«Σκοπός αυτής της αποστολής ήταν να εξοικειωθούμε με την αγορά εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές στην Κύπρο. Έχουμε ακούσει για τις ισχυρές επιδόσεις της κυπριακής αγοράς εργασίας με σχεδόν πλήρη απασχόληση και χαμηλή ανεργία και, ταυτόχρονα, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις παρόμοιες με την υπόλοιπη ΕΕ, όπως οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η κινητικότητα και η μετανάστευση», σημειώνει.

«Είχαμε επίσης την ευκαιρία να δούμε από πρώτο χέρι πώς χρησιμοποιείται η χρηματοδότηση της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εδώ στην Κύπρο, με επίσκεψη στην Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας και ένα έργο στο Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Υποστήριξης για τον Αυτισμό (ΑΚΤΙΔΑ)», προσθέτει.

«Ένα βασικό θέμα ήταν επίσης η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η οδηγία για τον κατώτατο μισθό που θεσπίστηκε πρόσφατα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου και της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας», τονίζει.

«Ο κοινωνικός διάλογος είναι καίριας σημασίας για τις καλές συνθήκες εργασίας και λειτουργεί καλύτερα τόσο με τους εργοδότες όσο και με τους εργαζομένους να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Εν κατακλείδι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε θέσει τις βάσεις για στενή συνεργασία ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ», καταλήγει.