Κέρδη €370 εκατ. για τη Eurobank Ltd το εννιάμηνο 2025

Κέρδη €370 εκατ. από τις εργασίες στην Κύπρο, ανακοίνωσε για το εννιάμηνο του 2025 η Eurobank Holdings της οποίας τα συνολικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,1 δισ.

Σύμφωνα με οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, τα κέρδη της Eurobank Ltd που συνεισφέρουν κατά 35% στη συνολική κερδοφορία της Eurobank Holdings μειώθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2025 στα €120 εκατ. από €129 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους της Eurobank Ltd ανήλθαν στα €573 εκατ. και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 2,75%. Τα έσοδα από προμήθειες ανέρχονται σε €124 εκατ. ενώ ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα στο 35,3%

Ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται στο 36,4%.

Ο δείκτης ΜΕΔ περιορίζεται στο 1,9% με το δείκτη κάλυψης των ΜΕΔ να φθάνει το 65,1%.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βρίσκεται στο 37% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο υψηλό του 336%.

Στην Ελλάδα τα κέρδη ανήλθαν σε €501 εκατ. συνεισφέροντας κατά 47% στα συνολικά επίπεδα κερδοφορίας και στη Βουλγαρία σε €167 εκατ. ή 16%.

Όσον αφορά τα βασικά λειτουργικά κέρδη ανά περιφέρεια, φθάνουν στα €207 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2025 στην Ελλάδα, τα €146 εκατ. στην Κύπρο και τα €66 εκατ. στην Βουλγαρία.

Στα €23 δισ. οι καταθέσεις και €8,6 δισ. τα μικτά δάνεια

Αναφορικά με τις καταθέσεις του ομίλου που φθάνουν τα €79 δισ. το τρίτο τρίμηνο του 2025, τα €43,4 δισ. προέρχονται από την Ελλάδα, τα €23,3 δισ. από την Κύπρο και τα €9,7 δισ. από τη Βουλγαρία.

Στα μικτά δάνεια που ανέρχονται στα €54,3 δισ., τα €36 δισ. αφορούν την Ελλάδα, τα €8,6 δισ. την Κύπρο και τα €8,7 δισ. τη Βουλγαρία. Από τα €8,6 δισ. στην Κύπρο, τα €5,6 δισ. αφορούν επιχειρηματικά δάνεια, τα €2,6 δισ. στεγαστικά και τα €0,7 δισ. καταναλωτικά.

Όσον αφορά το σύνολο του ενεργητικού στην Κύπρο φθάνει τα €28,1 δισ. αποτελώντας το 27% του συνόλου, στην Ελλάδα στα €59,2 δισ. ή 58% και στη Βουλγαρία στα €12,7 δισ. ή 12%. Το σύνολο του ενεργητικού της Eurobank Holdings φθάνει τα €103 δισ.

Στηρίζουμε την ανάπτυξη στην Κύπρο

«Η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε μια κατάσταση αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία συνεχίζουν να επιτυγχάνουν υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στηρίζουμε αυτή την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ευημερία μέσω επενδύσεων, καθώς η οργανική αύξηση των δανείων μας ανέρχεται σε €3,3 δισεκατομμύρια το εννεάμηνο του 2025», ανέφερε σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Holdings, Φωκίων Καραβίας.