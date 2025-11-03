Το ΚΕΒΕ γιορτάζει τα 5α Red Diamond International Business Women Awards 2025

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2025, στο ξενοδοχείο «Four Seasons» στη Λεμεσό, τα 5α Red Diamond International Business Women Awards, ένας θεσμός που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικής αριστείας στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, καθώς και ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, κ. Ανδρέας Τσουλόφτας, οι οποίοι απηύθυναν εναρκτήριους χαιρετισμούς. Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές και τις συμμετέχουσες για τη συμβολή τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, κ. Ρουσουνίδης, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Είναι προνόμιο να βρισκόμαστε απόψε σε μια αίθουσα γεμάτη ταλέντο, φιλοδοξία και ασταμάτητη ενέργεια, καθώς γιορτάζουμε την 5η επέτειο των Red Diamond International Business Women Awards. Τα βραβεία αυτά δεν αποτελούν απλώς μια απονομή, είναι μια γιορτή δύναμης. Στο ΚΕΒΕ αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες όχι ως το μέλλον της επιχειρηματικότητας, αλλά ως την κινητήριo δύναμη του σήμερα.»

Ο κ. Ρουσουνίδης επεσήμανε επίσης ότι όταν οι γυναίκες ηγούνται, η καινοτομία επιταχύνεται, οι οικονομίες αναπτύσσονται και οι κοινωνίες εξελίσσονται, υπογραμμίζοντας ότι κάθε βραβευόμενη φέρει μια ξεχωριστή ιστορία ανθεκτικότητας, φιλοδοξίας και δημιουργικότητας.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσουλόφτας χαιρέτισε τον ρόλο της Λεμεσού ως δυναμικού επιχειρηματικού κόμβου και συνεχάρη τις συμμετέχουσες για τα επιτεύγματά τους.

Το ΚΕΒΕ συγχαίρει θερμά:

τις βραβευθείσες και υποψήφιες,

τους υποστηρικτές του θεσμού για την αδιάλειπτη συνεισφορά τους.

Τα Red Diamond Awards αποτελούν πλέον σύμβολο πάθους, σκοπού και αριστείας, αποδεικνύοντας ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει ισχυρή, ζωντανή και ανερχόμενη παρουσία στην κυπριακή οικονομία.