Άλμα κατά Κυβέρνησης για τη Cyta Power: «Δύο κρατικές εταιρείες για να ανταγωνίζονται; Πρωτοτυπία made in Cyprus»

Επιφυλάξεις εκφράζει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο όσον αφορά την παραχώρηση άδειας στη Cyta να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της ενέργειας, μέσω της δημιουργίας της Cyta Power, αφού όπως αναφέρει η Κύπρος διαθέτει ήδη μια 100% κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού, την ΑΗΚ, και η δημιουργία μιας δεύτερης κρατικής επιχείρησης για να την ανταγωνιστεί συνιστά «θεσμική και οικονομική πρωτοτυπία made in Cyprus».

Σε ανακοίνωσή του, το Άλμα επικαλείται τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, που επιβάλλουν ενιαία στρατηγική ιδιοκτησίας για τις κρατικές επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει τη λογική αυτής της επιλογής.

Εξάλλου, κάνει αναφορά και στην πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η Cyta είχε επιχειρήσει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά ηλεκτρισμού χωρίς τη νόμιμη εξουσιοδότηση, προβλέποντας δαπάνες ύψους 375 εκατ. ευρώ και συνεργασίες με ιδιώτες παραγωγούς, με το Κίνημα να προειδοποιεί ότι ένα τέτοιο μοντέλο κινδυνεύει να εξυπηρετήσει ιδιώτες αντί του δημοσίου συμφέροντος και να αυξήσει τους οικονομικούς κινδύνους για το κράτος. Αντί για ανταγωνισμό μεταξύ δύο κρατικών οργανισμών, το Άλμα εισηγείται τη συνεργασία Cyta και ΑΗΚ σε έργα όπως οι έξυπνοι μετρητές και η ψηφιοποίηση ενεργειακών υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες και να προστατευτεί το δημόσιο χρήμα.

«Αντί η Κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της αγοράς ηλεκτρισμού, όπως η αποτυχία της λεγόμενης ανταγωνιστικής αγοράς, οι καθυστερήσεις στα έργα του Βασιλικού και η απουσία ρύθμισης για τα υπερκέρδη των ιδιωτών παραγωγών, επιδίδεται σε ενεργειακές αλχημείες, δημιουργώντας τη Cyta Power. Αντί να διορθώσει μια στρεβλή αγορά που επιβαρύνει πολίτες και μικρομεσαίους, κινδυνεύει να την περιπλέξει περισσότερο, μετατρέποντας ένα τηλεπικοινωνιακό ίδρυμα σε ενεργειακό παίκτη χωρίς αποστολή, στρατηγική ή δημόσιο όφελος», σημειώνει το Άλμα.