Κεραυνός: Στοίχημα η εκταμίευση όλων των πόρων από ΕΕ

Το στοίχημα της Κύπρου είναι η εκταμίευση όλων των διαθέσιμων πόρων από την ΕΕ, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων του έργου της δημιουργίας 50 φοιτητικών εστιών στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, ένα έργο ολοκληρώθηκε με τη χρηματοδότηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο υπουργός ανέφερε ότι «οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας για την επιτυχή ολοκλήρωση, τόσο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και όλων των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων, με στόχο την εκταμίευση όλων των διαθέσιμων για την Κύπρο πόρων, είναι το στοίχημά μας».

«Και είναι στοίχημα όλων μας, καθώς είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία όλων των φορέων και των θεσμών», τόνισε.

Ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αντικατοπτρίζει , όπως είπε, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της χώρας για αξιοποίηση πόρων ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέχρι το 2026.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανέφερε:

-εφαρμόζεται μέσα από 135 μέτρα, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, σε όλους τους τομείς που συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη,

-αφορά σε πέντε άξονες πολιτικής, τη δημόσια υγεία και πολιτική προστασία, την πράσινη οικονομία, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,

-υλοποιείται από 70 και πλέον φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται χιλιάδες δικαιούχοι, όπως επιχειρήσεις, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και φυσικά πρόσωπα, μέσω στοχευμένων σχεδίων χορηγιών με προϋπολογισμό περίπου 450 εκατομμυρίων ευρώ

-ολοκληρώνεται με την επίτευξη 271 οροσήμων και στόχων κατανεμημένων χρονικά σε 10 δόσεις χορηγίας.

Υπό αξιολόγηση αίτημα για 6 δόση €61 εκατ.

Όπως σημείωσε, μέχρι σήμερα έχουμε εισπράξει ποσό ύψους €568 εκατ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τις πέντε πρώτες δόσεις χορηγίας και τις προχρηματοδοτήσεις, ποσό που αντιστοιχεί στο 53% της χορηγίας ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ προς την Κύπρο. Επιπλέον, το αίτημα για εκταμίευση της έκτης (6ης) δόσης χορηγίας, ύψους περίπου €61 εκατ. βρίσκεται υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έργο φοιτητικών εστιών

Αναφερόμενος στο έργο της δημιουργίας των 50 φοιτητικών εστιών στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, δήλωσε ότι υλοποιήθηκε από το Δήμο Λευκωσίας, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με άλλα έργα, ενισχύοντας τις προσπάθειες για αναζωογόνηση και ανάπτυξη της περιοχής.

Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά στην «Αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου αυτού ανέρχεται στα €18 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει:

-αγορά και ανακαίνιση κτιρίων στην εντός των τειχών Λευκωσία με σκοπό την προσαρμογή τους σε φοιτητικές εστίες, με Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Λευκωσίας και προϋπολογισμό €7 εκατ. (χωρίς Φ.Π.Α.) και

-σχέδιο χορηγιών για τη μετατροπή δωματίων σε φοιτητικές εστίες, με Φορέα Υλοποίησης το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με προϋπολογισμό €11 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ).

Υλοποίηση μέτρων

Πέραν του μέτρου για την «Αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας», πρόσθεσε, υλοποιούνται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα ακόλουθα έργα:

-«Αστικά αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Λευκωσίας», συνολικού προϋπολογισμού 14 εκατ. , με στόχο την διασφάλιση ολοκληρωμένων υποδομών για την προστασία του ζωτικού αστικού χώρου της Λευκωσίας από πλημμυρικά φαινόμενα.

-Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε περιοχές της πρωτεύουσας, όπως ο Άγιος Αντώνιος, η εντός των τειχών πόλη, ο Λυκαβηττός, ο Τρυπιώτης, οι Άγιοι Ομολογητές και το κέντρο της Λευκωσίας. Παράλληλα, οι κατασκευαστικές εργασίες στις περιοχές της Παλλουριώτισσας και στο κέντρο της πόλης αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Αύγουστο του 2026.

Τόνισε ακόμη τη συμπληρωματικότητα των ευρωπαϊκών ταμείων και τις συνέργειες των δράσεων που προωθούνται. Συγκεκριμένα, ανέφερε, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», υλοποιούνται 10 έργα συνολικού προϋπολογισμού €73 εκατ. που αφορούν τον διευρυμένο Δήμο Λευκωσίας.

Ενδεικτικά, 3 έργα που υλοποιούνται στην περιοχή της παλιάς Λευκωσίας είναι:

1. η αποκατάσταση της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς Λευκωσίας σε Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, με προϋπολογισμό €8 εκ.

2. η ανάπτυξη Υποδομών και Συστημάτων "Έξυπνης Πόλης", με προϋπολογισμό €8 εκ. και

3. η ανάπλαση περιοχής Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό €5 εκ.