Ενδυναμώνει εξωστρέφεια η Eurobank Ltd- Άνοιγμα σε 4 νέες αγορές

Την εξωστρέφειά της και την περιφερειακή προοπτική του Ομίλου, ενδυναμώνει στη νέα εποχή η Eurobank, αναδεικνύοντας την Κύπρο σε περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο, κόμβο διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας και ευρωπαϊκή πύλη εισόδου για επιχειρήσεις από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή.

Σε σχετικό της σημείωμα που προώθησε στα ΜΜΕ, η τράπεζα αναφέρεται στα επόμενα βήματα και τις δράσεις για άνοιγμα σε τέσσερις νέες αγορές.

Ινδία

Έως το τέλος του 2025 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας του Ομίλου Eurobank στη Βομβάη, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. Η Eurobank θα γίνει η πρώτη ελληνική τράπεζα με Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Βομβάη.

Σημαντική ενίσχυση της συνεργασίας με την ινδική επιχειρηματική κοινότητα αναμένεται να προκύψει και από την ίδρυση του IGC Business & Investment Council, την επικείμενη εφαρμογή τεχνολογίας UPI και το άνοιγμα λογαριασμών για ινδικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας του Ομίλου στο Άμπου Ντάμπι. Οι αιτήσεις προς τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές (FSRA του ADGM και Τράπεζα της Ελλάδος) υποβάλλονται άμεσα. Το νέο υποκατάστημα θα στεγάζεται στο ADGM Square του Άμπου Ντάμπι.

Ισραήλ

Την ίδια ώρα, δρομολογείται η είσοδος του Ομίλου στην αγορά του Ισραήλ με τη δημιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στη χώρα. Ήδη υλοποιείται μελέτη της αγοράς από μεγάλο οίκο με στόχο την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σαουδική Αραβία

Επίσης, προωθείται η είσοδος του Ομίλου στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας με τη δημιουργία αδειοδοτημένου Γραφείου στη χώρα. Για την υλοποίηση του σχεδίου είναι απαραίτητη η λήψη σχετικής έγκρισης από την Capital Markets Authority (CMA) της Σαουδικής Αραβίας.

«Με στρατηγική εξωστρέφειας και ισχυρές διεθνείς συνεργασίες, η Eurobank Ltd διαμορφώνει το μέλλον της τραπεζικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή», τονίζεται.

Γεωγραφική διαφοροποίηση εσόδων

Ο Όμιλος ενισχύει το διεθνές του αποτύπωμα, δίνοντας έμφαση στη Βουλγαρία και την Κύπρο, επιδιώκοντας γεωγραφική και τομεακή διαφοροποίηση των εσόδων και ανάδειξή του ως συνεκτικού κρίκου μεταξύ ευρωπαϊκού κεφαλαίου και επενδυτικών ευκαιριών σε Μέση Ανατολή και Ινδία.

Η Eurobank Ltd αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης του διεθνούς αποτυπώματος του Ομίλου, με στρατηγικό στόχο να εξελιχθεί σε επιχειρηματικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μέσω της δραστηριότητάς της, σημειώνεται, λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ευρώπης, ενισχύοντας τη διασύνδεση με νέες δυναμικές αγορές.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επενδυτών στην Ινδία, ενώ όπως εκτιμάται, αποτελεί προνομιακό σημείο εισόδου στην ΕΕ για ινδικές επιχειρήσεις, διαθέτοντας ένα ευέλικτο και εξειδικευμένο οικοσύστημα επαγγελματικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Κύπρος προσελκύει επενδύσεις, τόσο σε παραδοσιακούς τομείς (τουρισμός, ναυτιλία), όσο και σε ανερχόμενους κλάδους (υγεία, ενέργεια, λιανικό εμπόριο, μεταποίηση, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες).

«Η στρατηγική γεωγραφική της θέση, η πολιτική και οικονομική σταθερότητα, η ποιότητα των θεσμών και η ρυθμιστική ευελιξία ενισχύουν τον ρόλο της ως επιχειρηματικού κόμβου που συνδέει την Ευρώπη με την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ασία», υπογραμίζεται.

Η Eurobank στην ενημέρωση της αναφέρεται ακόμη στην ισορροπημένη κατανομή του ενεργητικού στις βασικές αγορές δραστηριοποίησης και αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών από το εξωτερικό κατά 11,8% στο εννιάμηνο 2025, συνεισφέροντας κατά 53% στη συνολική κερδοφορία, με στόχο αυτά να ανέλθουν στο 55% έως το 2027.

Δυναμική παρουσία στη διαχείριση πλούτου

Η τράπεζα σημειώνει ακόμη ότι η κυπριακή αγορά καταγράφει ισχυρή αύξηση πλούτου, με κινητήριες δυνάμεις την οικονομική ανάκαμψη, την εισροή επενδύσεων, την άνοδο των αξιών ακινήτων και την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Ομίλου στον τομέα της διαχείρισης πλούτου, αναφέρει, η Eurobank Ltd καταγράφει σημαντική αύξηση της πελατειακής βάσης και των κεφαλαίων υπό διαχείριση, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων και εξειδικευμένων υπηρεσιών: Private Banking, Διαχείριση Θεσμικών Επενδυτών, Θεματοφυλακή, Υπηρεσίες Ταμείων (Fund Services).

Στρατηγική Private Banking με στέρεες βάσεις

Η στρατηγική της Eurobank Ltd στον τομέα του Private Banking βασίζεται σε ένα ενιαίο λειτουργικό μοντέλο και ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο, με στόχο την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών διαχείρισης πλούτου και την αύξηση της πελατειακής βάσης και των κεφαλαίων προς διαχείριση σε €11 δισ. εντός τριετίας.

Κύρια Χαρακτηριστικά

-Ενιαία Δομή Ομίλου & Ισχυρό Διεθνές Δίκτυο

Εξυπηρέτηση σύνθετων αναγκών μέσω του δικτύου της Eurobank Private Bank σε Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Κύπρο και Λονδίνο, με κοινές διαδικασίες και προδιαγραφές.

-Ενοποιημένο Επενδυτικό Πλαίσιο

Σαφής κατηγοριοποίηση πελατών και περιουσιακών στοιχείων, συνεπής επενδυτική στρατηγική και διαφανής διακυβέρνηση.

-Αξιοπιστία, Εμπειρία & Διαφάνεια

Πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές με προσωπική υποστήριξη και ευελιξία σε κάθε στάδιο της επενδυτικής εμπειρίας.

-Πελατοκεντρική Προσέγγιση

Λύσεις και χαρτοφυλάκια προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τον βαθμό συμμετοχής κάθε πελάτη.

-Αποκλειστικός Private Banker

Εξατομικευμένη καθοδήγηση και διαχείριση όλων των τραπεζικών και επενδυτικών αναγκών.

-Ανοικτή Αρχιτεκτονική (Open Architecture)

Πρόσβαση σε χιλιάδες αμοιβαία κεφάλαια κορυφαίων διεθνών οίκων.

-Ψηφιακός Μετασχηματισμός μέσω Temenos Wealth Platform

Διαδραστική απεικόνιση χαρτοφυλακίων και ταμειακών ροών.

Εξατομικευμένη συμβουλευτική και πρόσβαση σε προϊόντα νέας γενιάς.

Ενοποιημένη εμπειρία από επενδύσεις έως πίστωση και reporting.

Εκτέλεση εντολών αγοράς/πώλησης σε πραγματικό χρόνο, 24/7.

Διασυνοριακή ετοιμότητα και βελτιωμένη ποιότητα δεδομένων.

Νέα εποχή στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου

Τέλος, η τράπεζα αναφερόμενη στην ασφαλιστική αγορά της χώρας, τονίζει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες της Eurobank Ltd — ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki — προσφέρουν λύσεις για κάθε ασφαλιστική ανάγκη.

«Η ενίσχυση του ασφαλιστικού τομέα της Eurobank Ltd είναι αποτέλεσμα στοχευμένων στρατηγικών κινήσεων, με στόχο την ενδυνάμωση του αποτυπώματος της Τράπεζας στην αγορά, την τόνωση του ανταγωνισμού και την παροχή βέλτιστων προϊόντων και υπηρεσιών», σημειώνεται στο σημείωμα.

Συνέπεια και αξιοπιστία

«Από το 2007, όταν η Eurobank ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Κύπρο, ο Όμιλος έχει πορευτεί με συνέπεια, αξιοπιστία και πελατοκεντρική προσέγγιση, εδραιώνοντας ισχυρούς δεσμούς με την αγορά και την κοινωνία. Σήμερα, αξιοποιώντας ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας, η Τράπεζα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της κυπριακής αγοράς και των διεθνών πελατών της, παρέχοντας εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Μιχάλης Λούης.

«Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες στον ασφαλιστικό τομέα και οι συνέργειες που αναπτύσσονται ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Eurobank στην κυπριακή αγορά, εδραιώνοντας τα θεμέλια για ισχυρότερη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης», σημειώνει.

Παράλληλα, προσθέτει, η Eurobank Ltd αναδεικνύεται σε στρατηγικό επιχειρηματικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία, και ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την περιφερειακή δυναμική του Ομίλου.

«Στη νέα αυτή εποχή, η Eurobank Ltd εστιάζει στην ενίσχυση της σταθερότητας, της διαφάνειας και της ανθεκτικότητας του Οργανισμού, με στόχο την εδραίωση μιας σύγχρονης, καινοτόμου και εξωστρεφούς τράπεζας, ικανής να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας και να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη, λειτουργώντας ως γέφυρα για την περαιτέρω διεθνή επέκταση του Ομίλου σε αγορές υψηλής προοπτικής», υποδεικνύει.

Ανάδειξη της Κύπρου σε επενδυτικό κέντρο

«Στόχος αυτής της νέας εποχής είναι η ανάδειξη της Κύπρου σε επενδυτικό κέντρο που θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου σε αγορές όπως η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ. Με την ίδρυση γραφείων αντιπροσωπείας στη Βομβάη μέχρι το τέλος του 2025 και ακολούθως στο Άμπου Ντάμπι, η Eurobank αναδεικνύεται σε κόμβο σύνδεσης των αναδυόμενων αγορών με την Ευρώπη, καθιστώντας την Κύπρο πύλη εισόδου για επιχειρήσεις από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή», επισημαίνει από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες, Σταύρος Ιωάννου.

Παράλληλα, σημειώνει, η Eurobank ενισχύει τη διαφοροποίηση του λειτουργικού της μοντέλου, προχωρώντας σε στοχευμένες κινήσεις όπως η συμφωνία για την ανάκτηση της δραστηριότητας Ζωής της Eurolife, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της και στον ασφαλιστικό τομέα.

«Επενδύει σταθερά σε τεχνολογίες αιχμής, με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, εξελισσόμενη σε μια σύγχρονη τραπεζική πλατφόρμα που συνδυάζει τραπεζική υπεροχή με ψηφιακή ευελιξία και ισχυρή περιφερειακή παρουσία με ευρεία προοπτική. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα, η Eurobank αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οικοδομώντας μια πλατφόρμα που ενώνει εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, καινοτομία και διεθνή δυναμική», τονίζει.