Πετρολίνα: Καταβλήθηκε σήμερα το προμέρισμα 2025

Το προμέρισμα για το έτος 2025, ύψους €0,01 ανά μετοχή, καταβλήθηκε σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, ανακοίνωσε η εταιρεία Πετρολίνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τους μετόχους των οποίων οι μετοχές βρίσκονται υπό διαχείριση από Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στη βάση των νέων διαδικασιών Χρηματικών Διανομών του ΧΑΚ, το καθαρό ποσό του μερίσματος εμβάστηκε στον τραπεζικό λογαριασμό πελατών (client account) του Μέλους.

Για τους μετόχους των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στην κατηγορία «Ειδικός Λογαριασμός / Global Χ.Α.Κ.», εκδόθηκαν επιταγές μερίσματος οι οποίες ταχυδρομήθηκαν στη διεύθυνση των μετόχων ως είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Μετόχων ΧΑΚ της εταιρείας ως αυτή έχει δηλωθεί από τον μέτοχο.

Συνεδρία στις 14 Νοεμβρίου για δεύτερο προμέρισμα

Παράλληλα, ανακοινώθηκε σήμερα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Petrolina (Holdings) Public Ltd θα συνέλθει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, Λάρνακα, για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την καταβολή ή μη δεύτερου προμερίσματος 2025.

Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα κοινοποιηθούν πριν από την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης της 17ης Νοεμβρίου 2025.